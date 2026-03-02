Nothing Phone (4a) jsme viděli na MWC 2026. Zatím jen napůl, ale barvy už známe Hlavní stránka Zprávičky Na stánku Nothing na MWC 2026 v Barceloně jsme viděli Nothing Phone (4a) ještě před oficiálním představením Telefon byl vystaven za sklem ve čtyřech barvách: černá, bílá, růžová a modrá Plné odhalení proběhne 5. března v Londýně, očekává se i varianta (4a) Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 BARCELONA – Nothing letos na MWC vsadil na osvědčenou strategii: oficiální premiéra až v Londýně, ale „ochutnávka“ už teď v Barceloně. Na stánku značky jsme si mohli zblízka prohlédnout Nothing Phone (4a), který byl vystaven za sklem v rámci polo-odhalení před akcí plánovanou na 5. března. Šlo spíš o vizuální teaser než plnohodnotnou prezentaci – žádné technické parametry na místě, žádné hands-on. Ale jednu věc už víme jistě: barvy budou hrát velkou roli. Čtyři barvy a typický „Nothing“ design Nothing Phone (4a) jsme viděli ve čtyřech barevných variantách: černá bílá růžová modrá Design navazuje na předchozí generace – průmyslový, částečně „odhalený“ zadní panel s viditelnými prvky konstrukce zůstává zachován. Nothing si dál drží svou vizuální identitu, která je dnes na trhu snadno rozpoznatelná. Co zatím víme o výbavě? Oficiální specifikace zatím zveřejněny nebyly, ale podle dosavadních informací by měl Nothing Phone (4a) vsadit na: procesor řady Qualcomm Snapdragon 7s pravděpodobně 12 GB RAM 256GB úložiště Očekává se také představení výkonnější varianty Nothing Phone (4a) Pro, která by mohla nabídnout lepší fotoaparát a drobně upravený hardware. Oficiální premiéra už za pár dní Nothing chystá plné odhalení na 5. března v Londýně. Tam bychom se měli dozvědět kompletní specifikace, ceny i dostupnost. Pokud značka zopakuje loňskou strategii, půjde opět o velmi konkurenceschopný model ve střední třídě. Z našeho pohledu je ale jasné už teď: Nothing zůstává věrné své designové DNA a i model „a“ chce působit jako něco jiného než tuctový mid-range telefon. A přesně to na přeplněném MWC funguje. Zaujala vás nová barevná paleta Nothing Phone (4a)? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář MWC Nothing Mohlo by vás zajímat Parádní sleva: Tohle je aktuálně nejlepší smartphone do 7 tisíc. Nabízí něco, co jinde nenajdete Jakub Kárník 11.11.2024 Tragédie: Exploze telefonu CMF Phone 1 má na svědomí lidský život, firma zatím mlčí Jakub Kárník 11.12.2024 Absolutní bomba pod 5 tisíc korun: CMF Phone 1 ve velké slevě láká na 120Hz AMOLED a výdrž lepší než iPhone 15 Pro Max Jakub Kárník 15.11.2024 Mobily s Androidem mají novou "buzerovací" funkci: při dlouhém používání upozorní, že už to přeháníte Jana Skálová 25.11.2024 Do Česka přichází extra výhodné hodinky! CMF Watch Pro 2 mají korunku, GPS a nestojí mnoho Adam Kurfürst 8.7.2024 Nothing Ear (a): Nádherná sluchátka za skvělou cenu a překvapivý konkurent zavedených značek! Jakub Kárník 18.4.2024