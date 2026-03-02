TOPlist

Nothing Phone (4a) jsme viděli na MWC 2026. Zatím jen napůl, ale barvy už známe

  • Na stánku Nothing na MWC 2026 v Barceloně jsme viděli Nothing Phone (4a) ještě před oficiálním představením
  • Telefon byl vystaven za sklem ve čtyřech barvách: černá, bílá, růžová a modrá
  • Plné odhalení proběhne 5. března v Londýně, očekává se i varianta (4a) Pro

Jakub Kárník
2.3.2026 16:00
nothing phone 4a

BARCELONA – Nothing letos na MWC vsadil na osvědčenou strategii: oficiální premiéra až v Londýně, ale „ochutnávka“ už teď v Barceloně. Na stánku značky jsme si mohli zblízka prohlédnout Nothing Phone (4a), který byl vystaven za sklem v rámci polo-odhalení před akcí plánovanou na 5. března.

Šlo spíš o vizuální teaser než plnohodnotnou prezentaci – žádné technické parametry na místě, žádné hands-on. Ale jednu věc už víme jistě: barvy budou hrát velkou roli.

Čtyři barvy a typický „Nothing“ design

Nothing Phone (4a) jsme viděli ve čtyřech barevných variantách:

  • černá
  • bílá
  • růžová
  • modrá
IMG 3853
IMG 3855
IMG 3854

Design navazuje na předchozí generace – průmyslový, částečně „odhalený“ zadní panel s viditelnými prvky konstrukce zůstává zachován. Nothing si dál drží svou vizuální identitu, která je dnes na trhu snadno rozpoznatelná.

IMG 3846

Co zatím víme o výbavě?

Oficiální specifikace zatím zveřejněny nebyly, ale podle dosavadních informací by měl Nothing Phone (4a) vsadit na:

  • procesor řady Qualcomm Snapdragon 7s
  • pravděpodobně 12 GB RAM
  • 256GB úložiště

Očekává se také představení výkonnější varianty Nothing Phone (4a) Pro, která by mohla nabídnout lepší fotoaparát a drobně upravený hardware.

Oficiální premiéra už za pár dní

Nothing chystá plné odhalení na 5. března v Londýně. Tam bychom se měli dozvědět kompletní specifikace, ceny i dostupnost. Pokud značka zopakuje loňskou strategii, půjde opět o velmi konkurenceschopný model ve střední třídě.

Z našeho pohledu je ale jasné už teď: Nothing zůstává věrné své designové DNA a i model „a“ chce působit jako něco jiného než tuctový mid-range telefon. A přesně to na přeplněném MWC funguje.

Zaujala vás nová barevná paleta Nothing Phone (4a)?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

