Nothing Phone (3) zatopí konkurenci! Jakým procesorem?

Premiéra Nothing Phone (3) se nezadržitelně blíží

Telefon vsadí na výkonný Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Trochu se bojíme budoucí ceny, telefon pravděpodobně nebude levný

Nothing nabízí jedny z nejzajímavějších mobilních telefonů ve světě operačního systému Android a jeho portfolio brzy obohatí další mobilní telefony. Současný Nothing Phone (2) byl představený v létě loňského roku, přichází ideální doba pro představení solidního nástupce.

Tím se stane Nothing Phone (3), o které zatím ale nevíme téměř nic. Ale jedna zpráva už přece jenom unikla – telefon by měl vsadit na výkonný a moderní Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, jehož premiéra proběhla nedávno. Jeho použití se v nejbližších měsících očekává v celé řadě telefonů.

Podle všeho se Snapdragon 8s Gen 3 stane velmi častou volbou pro výrobce mobilních telefonů vyšší střední třídy (například Xiaomi 14 Lite), které nemají přímo konkurovat nejnovějším vlajkovým lodím, ale nabídnout pořádný výkon za příznivější cenu. Právě takový by mohl být chystaný Nothing Phone (3). Loňská generace je poháněna procesorem Qualcomm Snapdrahon 8+ Gen 1, což už sice není rekordman, ale pořád je to extrémně výkonný procesor. Přechod na Snapdragon 8s Gen 3 z mého pohledu dává smysl.

Uvidíme, jaká ale bude cena novinky při vstupu na trh. Současný Nothing Phone (2) v konfiguraci 12/256 GB stojí přibližně 15 tisíc korun. To na jednu stranu není cena těch nejlepších a nejvybavenějších mobilních telefonů, ale současně platí, že cena kompaktních vlajkových lodí jako Samsung Galaxy S24 nebo Xiaomi 14 už není o tolik vyšší a navíc bude postupně klesat. Zapomenout nesmíme ani na Google Pixel 8, který se v současnosti prodává za prakticky identickou cenu.

Nothing na sociální síti X před pár dny publikoval krátké video, které na první pohled nijak nesouvisí s chytrými mobilními telefony. V minulosti ale stejnou cestou uváděl blížící se příchod nového mobilního telefonu a zdá se, že tuto tradici dodrží také v roce 2024. Nejméně pár týdnů (možná jednotky měsíců) si ale ještě budeme muset počkat.

Těšíte se na Nothing Phone (3)?

Zdroj: 91mobiles