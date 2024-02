Nothing Phone (2a) dostane unikátní procesor. Jaký bude?

Nothing Phone (2a) bude oficiálně představený už 5. března 2024

Telefon nabídne atraktivní design a solidní výkon za zajímavou cenu

Překvapením je použitý procesor, v žádném jiném telefonu jej nenajdete

Produkty Nothing mají své nezpochybnitelné kouzlo a musíme uznat, že marketing tohoto výrobce je na velmi vysoké úrovni. Ostatně totéž platí rovněž pro samotné produkty, které nabízí kvalitní uživatelský zážitek a patří k tomu nejlepšímu ve světě operačního systému Android.

Chystaný Nothing Phone (2a) už není moc tajemstvím, z minulosti celkem dobře známe jeho design a stejně tak většinu parametrů. Původně se hovořilo o použití procesoru Mediatek Dimensity 7200, pravda je nakonec (trochu) jiná a mnohem zajímavější. Jaký procesor pohání Nothing Phone (2a)?

Phone (2a): Snapdragon vs Mediatek

Prozradil to samotný výrobce na svém oficiálním fóru. Nothing Phone (2a) skutečně vsadí na procesor od společnosti Mediatek, bude to ale čip Dimensity 7200 Pro, na jehož vývoji se výrobce aktivně podílel. Těšit se můžeme na kombinaci vysokého výkonu a nízké spotřeby, ostatně procesor je vyrobený moderní 4nm technologií. Ano, můžeme předpokládat, že od klasického procesoru Dimensity 7200 se zase tak moc lišit nebude.

Na první zkušenosti s Nothing Phone (2a) a čipsetem Dimensity 7200 Pro se ale velmi těšíme. V okamžiku, kdy má výrobce (alespoň částečně) pod palcem hardware a software současně, mohl být výsledek velmi působivý. Přitom se navíc pořád bavíme o telefonu, jehož cena by měla být velmi rozumná a který bude konkurovat především áčkovým Pixelům od společnosti Google. Kompletní specifikace nám výrobce odhalí už za dva týdny…

Těšíte se na Nothing Phone (2a)?

Zdroj: Nothing