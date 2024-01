Nothing se v tuto chvíli připravuje na představení nového telefonu

Phone (2a) byl certifikován na TUV, nabídne 45W nabíjení

V Evropě by měl stát 400 eur (asi 10 000 korun)

Poslední Nothing Phone byl představen už v červenci minulého roku a fanoušci netrpělivě očekávají, co si pro ně Carl Pei a spol. přichystají letos. První počin letošního roku, kterým by měl být Nothing Phone (2a) si odbyde svou premiéru na veletrhu MWC 2024 v Barceloně a díky únikům o něm máme poměrně dost informací.

Nothing Phone (2a) totiž prošel certifikací TUV, která je jednou z posledních předtím, než mobil vstoupí oficiálně na trh. Certifikace neprozrazuje nic zásadně nového, snad jen přítomnost 45W kabelového nabíjení, což je stejná hodnota jako u dražšího bratříčka. Telefon bude mít podle všeho 6,7palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, nepůjde tedy o žádného prcka. Pod kapotou bude tikat čipset Dimensity 7200 od MediaTeku, který je o něco málo výkonnější než Snapdragon 778G známý z prvního telefonu Nothing, v kombinaci s 8/12 GB RAM a 128/256GB úložištěm.

Nothing Phone 2a PVT Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2 MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

Velkou vlnu kontroverze vzbudil design, který rovněž před pár týdny unikl. Zatímco většina dnešních telefonů má modul fotoaparátu v levém horním rohu, Nothing Phone (2a) bude mít fotoaparát zarovnaný na prostředek. Má jej obklopovat ikonické Glyph podsvícení. Za základní variantu si má Nothing účtovat 400 eur, což je asi 10 000 korun. V této cenové kategorii to telefon nebude mít vůbec jednoduché. Za podobný peníz se dá sehnat výborné Xiaomi 13T, ale třeba také OnePlus Nord 3 či Galaxy A54.

Jak se těšíte na další telefon od Nothing?

Zdroj: gizmochina.com