První Nothing Phone patřil jistě k těm nejzajímavějším telefonům loňského roku. Firmě se podařilo doručit kompaktní, originální a dobře vypadající mobil s dostatečným výkonem a přiměřenou cenou. Nyní Carl Pei, zakladatel firmy Nothing promluvil o nástupci.

Řeč byla i o americkém trhu, který byl pro Nothing svým způsobem problematický. Firma neměla prostředky pro certifikace, které požadují američtí operátoři. Pei však uvedl, že druhá generace Nothing Phone bude cílit primárně na USA. To ale neznamená, že by se na dosavadní trhy zapomnělo. Nástupce navíc označil jako vlajkovou loď, takže se očekává, že telefon přijde s vlajkovým čipsetem a lepšími fotoaparáty.

Co dalšího od Nothing Phone (2) očekávat? To je v tuto chvíli ve hvězdách. Podle průzkumu, který Pei v rozhovoru zmínil, jsou lidé znudění telefony od Applu a Samsungu a jako alternativu často volí OnePlus a Motorolu. A toho by chtěla firma pravděpodobně využít. Počítá se prý také s otevřením dalších kamenných obchodů.

Jaký máte názor na firmu Nothing?

Zdroj: GSMArena