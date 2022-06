S Nothing Phone (1) by se mohly vrátit LED notifikace

První mobilní telefon značky Nothing na sebe v posledních dnech poutá hodně pozornosti. Společnost pár týdnů před oficiálním uvedením šikovně upouští jeden střípek informací za druhým a rozhodně je na co se koukat. Díky nedávným snímkům byla mimo jiné potvrzena průhledná záda a úplně nejnovější fotky a videa teď ukazují na další poutavý prvek. I když jde zatím jen o neověřenou interpretaci dojmů ze zmíněných nových záběrů, je možné, že se s Nothing Phone (1) k vlajkovým mobilům v jisté podobě vrátí LED notifikace.

Téměř vyhynulý způsob decentního informování o zprávě, zmeškaném hovoru nebo třeba e-mailu, který v poslední době částečně nahrazuje režim Always-On-Display nebo jiné alternativní metody, by mohlo obstarat právě neortodoxní zpracování zad očekávaného mobilu. Z materiálů, které byly pořízené na prezentaci v Basileji, je patrné, že Nothing Phone (1) bude mít na zadní straně hned několik sestav LED diod.

Tvary jednotlivých panelů korespondují s obrazci, které společnost Nothing používá pro propagaci mobilu. Jde hlavně o tvar C a dvě rovné čáry a všechny na zádech tvoří jednotlivé svítící prvky. Ve videích jde vidět i jejich problikávání, což by mohlo mimo jiné značit právě i využití pro notifikace. Pokud tomu tak skutečně bude, možná dostanou prostor i jiné barvy než bílá.

Tento způsob případných notifikací by samozřejmě nebyl plnohodnotnou náhradou za klasickou diodu na přední straně, nicméně efektní i efektivní by to jistě bylo. A přední stranu Nothing Phone (1) jsme také ještě neviděli, takže se možná objeví ještě i další překvapení.

Kdy jste naposledy měli mobil s notifikační LED diodou?

Zdroj: aheadlines