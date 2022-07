Kočičí čumák nebo metro. Takto prý fotí Nothing Phone (1)

Již jen několik hodin nás dělí od chvíle, kdy společnost Nothing oficiálně ukáže svůj první mobilní telefon Phone (1), po sluchátkách Ear (1) teprve druhý produkt. Firma i v posledních dnech pokračuje v kreativní propagaci, v rámci které se například ukázal originální design v doprovodu papoušků. Tentokrát přišla na řadu celkem běžná praxe známá i u jiných značek. Výrobce publikoval fotografie, které byly pořízeny tímto očekávaným telefonem.

Série obsahuje několik druhů fotografií pořízených v různém prostředí. V galerii si můžete prohlédnout například detail kočičího čumáku, londýnskou architekturu a ulice, záběry z metra nebo dovádějícího psa. Veškeré snímky by měly být neupravené.

Phone (1) has 2 exceptional cameras.

But it’s better to show you what it can do. So we gave Phone (1) to the team here.

See the results for yourself here: https://t.co/wxgEVyxeYG pic.twitter.com/jBEF5uwEa5

— Nothing (@nothing) July 8, 2022