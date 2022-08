Nothing Phone (1) je bezesporu jedním z nejvíce probíraných mobilů posledních týdnů. Nyní se však ukázalo, že firma ve svých marketingových materiálech neuváděla pravdivý údaj, respektive softwarově znemožnila, aby na něj šlo dosáhnout. O co tedy jde?

Nothing Phone (1) má ve skutečnosti nižší jas

Původně bylo ve všech údajích, ostatně i na oficiálních stránkách firmy Nothing tvrzeno, že se displej dokáže rozzářit až na 1200 nitů. Této hodnoty však nejste schopni dosáhnout pouhým zvýšením jasu na maximum v ovládacím centru, ale mobil jej zobrazí pouze v několika situacích jako je třeba přehrávání videa s HDR. To je naprosto standardní jev, který se děje na všech mobilech.

Nothing Phone (1) Review: Seeing Through the Hype!

Německý web ComputerBase však přišel na to, že telefon ve skutečnosti na tento jas nedosahuje v žádné situaci. Displej jako takový by potenciálně mohl na 1200 nitů dosáhnout, ale firma jej softwarově omezila na 700 nitů. Nothing se už k situaci vyjádřil a tuto skutečnost potvrdil. Jako důvod omezení uvedl, že se telefon pak méně zahřívá a také se zlepší výdrž baterie. Zároveň ale podotkl, že pokud by měli uživatelé o zrušení omezení zájem, přinesou ho v některé z následujících aktualizací. To však nemění nic na tom, že Nothing uváděl u displeje chybný údaj.

Zdroj: GSMArena