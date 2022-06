Nothing Phone (1) patří mezi ty vůbec nejzajímavější mobily, které se mají letos představit. Spoluzakladatel společnosti Carl Pei si s ním dává vysoké cíle a někteří velcí YouTubeři, jako třeba Marques Brownlee jej již dokonce nějakou dobu testují. Zatím jsme věděli, že telefon přijde v bílé verzi. Jenže nyní na oficiálních renderech uniká černá, která vypadá podle našeho názoru ještě lépe.

Černá verze Nothing Phone (1) na oficiálních snímcích

Web WinFuture přinesl oficiální snímky černé varianty telefonu Nothing Phone (1). Stejně jako u bílé verze můžeme i zde počítat s Glyph rozhraním, které se skládá z více než 900 LED diod. To znamená, že o jednu z nejdůležitějších vlastností budoucí majitelé černé verze nepřijdou. V kontrastu bílého světla a černého těla vypadá jako celek Nothing Phone (1) v této verzi podle nás ještě lépe.

Co se týče specifikací, telefon by měl disponovat 90Hz AMOLED displejem nebo čipsetem Qualcomm Snapdragon 778G+. Cena by přitom neměla přesáhnout 500 dolarů, tedy asi 12 000 Kč.

Jak se těšíte na Nothing Phone (1)?

Zdroj: GSMArena, WinFuture