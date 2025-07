Nothing OS 4.0 přijde dříve, než se čekalo! Co to znamená pro majitele telefonů značky Nothing?

Společnost Nothing oznámila, že Nothing OS 4.0, založený na novém operačním systému Android 16, bude dostupný již koncem letošního září. Tato informace představuje výrazné urychlení oproti loňské aktualizaci Androidu 15, která se k uživatelům dostala až ke konci roku 2025. Rychlejší uvedení Androidu 16 naznačuje, že Nothing zlepšil svou strategii vývoje a nasazování softwarových aktualizací.

Současně jde o dobrou zprávu pro majitele Nothing Phone (2) a nových CMF Phones, kteří by mohli aktualizaci dostat dříve, než tomu bylo v minulých letech. Nejrychleji se jí ale pravděpodobně dočkají majitelé nejnovějšího modelu Nothing Phone (3).

Bohužel, společnost Nothing zatím neodhalila přesné detaily nových funkcí své nadstavby. Dá se nicméně očekávat, že OS 4.0 využije všech vylepšení, která Google představil v Androidu 16; tedy nejen lepší optimalizaci výkonu a bezpečnosti, ale také více prvků založených na umělé inteligenci.

Nothing již dříve avizoval, že na integraci AI do svých zařízení intenzivně pracuje.

Nothing OS 4.0 není to jediné, co potěší majitele nových vlajek

Nothing zároveň potvrdil, že nový Nothing Phone (3) obdrží až 5 velkých aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních záplat, což jej staví výrazně nad průměr současného trhu.

Uživatelé mají tedy jistotu dlouhodobé softwarové podpory, která je důležitá pro stabilitu, bezpečnost i funkčnost jejich telefonů.

Vnímáte rychlejší aktualizace jako silný argument pro nákup telefonů Nothing?

Zdroj: NotebookCheck