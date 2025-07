Nothing konečně ukázal Phone (3): zdánlivě chaotický design, periskopický teleobjektiv a sebevědomá cena

Před malou chvílí se světu představily dva nové produkty ze stáje Nothing – dlouho očekávaný Nothing Phone (3) a první náhlavní sluchátka značky Nothing Headphone 1. Londýnská společnost vedená Carlem Peiem během večerní akce konečně odhalila svůj první „skutečně vlajkový“ smartphone, jak jej sám Pei už měsíce pompézně označoval. Jenže po prozkoumání specifikací se vtírá otázka – je Phone (3) za 21 599 korun opravdu plnohodnotnou vlajkovou lodí, nebo spíše přestrojeným středním segmentem s přemrštěnou cenovkou?

Po třech letech budování vlastní identity se Nothing tentokrát vydal cestou, která může mnohé fanoušky překvapit, ne-li přímo zklamat. Největší zvrat přichází v designu, který opouští charakteristický symetrický styl předchozích modelů. Místo toho dostáváme zdánlivě nahodilé rozmístění fotoaparátů a zcela přepracovaný světelný systém, který je nyní jen zlomkem své původní velikosti.

Design, který budí rozpaky – nevyspělý, nebo vizionářský?

Nothing už od svého založení hledá vlastní výtvarný jazyk. V případě Phone (3) se však zdá, že se designéři rozhodli vzít všechny předchozí koncepty a vhodit je do mixéru. Pryč je elegantní symetrie a plošné Glyph rozhraní, místo toho nám Nothing servíruje neuspořádanou trojici fotoaparátů a miniaturizovaný světelný prvek, nyní označovaný jako Glyph Matrix, omezený pouze na pravý horní roh zad.

Telefon si zachovává kombinaci skla a kovu, která působí prémiově, ovšem rozmístění fotoaparátů budí dojem nedokončeného konceptu, alespoň z mého pohledu. Hlavní snímač a širokoúhlý objektiv jsou umístěny v levé horní části, periskopový teleobjektiv pak najdeme ještě více u okraje. Celá sestava působí, jako by designéři do poslední chvíle nevěděli, kam objektivy umístit. Je to jistě pokus o nový směr, jen si nejsem jistý, jak ho přijme veřejnost.

V malé obdélníkové části v pravém horním rohu se nachází zmenšená varianta dříve plošného světelného systému. Ačkoliv nový Glyph Matrix nabízí 33 samostatně adresovatelných zón, ztratil svůj hlavní vizuální dopad, který dělal z předchozích modelů Nothing okamžitě rozpoznatelné zařízení.

Systém a procesor Android 15, Nothing OS 3.5, Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), 1× 3,21 GHz Cortex-X4 + 3× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,8 GHz Cortex-A720 + 2× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Adreno 825 Paměť 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB úložiště, bez slotu pro paměťovou kartu Materiály hliníkový rám, skleněná záda Odolnost IP68 Displej 6,7″ LTPO OLED, 1080 × 2412 px (394 ppi), 120 Hz, 1920 Hz PWM, HDR10+, 1 miliarda barev Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1.9, 24 mm, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS Teleobjektiv 50 Mpx, f/1.9, 50 mm (2× optický zoom), 1/2,88″, PDAF, OIS Širokoúhlý objektiv 50 Mpx, f/2.2, 114°, 1/2,76″, 0,64 µm, AF Selfie kamera 50 Mpx, f/2.5, HDR, 4K@30fps Video 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, gyro-EIS, HDR, OIS Baterie 5150 mAh, 100W drátové nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 5W reverzní bezdrátové nabíjení Konektivita 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC Zvuk Stereo reproduktory, bez 3,5mm jacku, Snapdragon Sound Biometrie Optická čtečka otisků v displeji Speciální funkce Glyph Matrix s 33 zónami, Circle to Search, Essential Key tlačítko, blikající červené světlo při nahrávání videa Aktualizace Pět let aktualizací OS, sedm let bezpečnostních aktualizací Barvy Šedá, bílá Cena od 799 EUR (21 599 Kč)

Výkon: Snapdragon 8s Gen 4 za vlajkové peníze

Největším zklamáním je však hardware. Nothing Phone (3) pohání Snapdragon 8s Gen 4 – což je sice výkonný čip, ovšem jedná se o odlehčenou variantu vlajkového procesoru. Zatímco Carl Pei nám v prezentaci chrlil čísla o 36% nárůstu výkonu CPU, 88% posílení GPU a 60% zlepšení NPU oproti Phone (2), opomněl zmínit podstatnější srovnání: jak si stojí proti současné konkurenci?

A tady nastává problém. Za velmi podobné peníze dnes koupíte Xiaomi 15 nebo Galaxy S25 s plnotučným Snapdragonem 8 Elite, který nabízí výrazně vyšší výkon. Pro představu – stejný procesor jako v novém Nothing najdete například v nedávno uvedeném POCO F7, který se na našem trhu prodává za necelých 11 tisíc korun. Ano, celkový uživatelský zážitek není jen o procesoru, ale pokud se chcete pasovat do role „skutečně vlajkového telefonu“, jak Nothing neustále opakuje, musíte nabídnout i adekvátní hardwarové specifikace. Když to ale vezmu kolem a kolem, Googlu také spousta lidí odpouští čipy Tensor, jež by čistě po stránce hrubého výkonu měly dlouhodobě spadat do střední třídy.

Osmijádrový čipset obsahuje jedno výkonné jádro Cortex-X4 taktované na 3,21 GHz, tři jádra Cortex-A720 na 3,0 GHz a čtyři další jádra Cortex-A720 s různými takty. V benchmarcích bude zaostávat za špičkovými procesory o 15-20 %, což v běžném používání nejspíš nezaznamenáte, ovšem v náročnějších úlohách a hrách se rozdíl projeví. Výkon procesoru doplňuje až 12 GB RAM a úložiště o kapacitě až 512 GB.

Displej s 1,5K rozlišením a vysokým jasem

Displej telefonu je 6,67″ LTPO OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 1280 x 2800 pixelů. Výhodou LTPO technologie je schopnost dynamicky měnit obnovovací frekvenci od 60 až po 120 Hz, což pomáhá šetřit baterii. Panel nabízí podporu HDR10+ a PWM stmívání s frekvencí 1920 Hz, což je příjemné zejména pro uživatele citlivé na blikání displeje. Za zmínku stojí také špičkový jas až 4 500 nitů.

Kolem displeje se nachází symetrické rámečky, selfie kamera je umístěna v průstřelu uprostřed horní části displeje.

Baterie a nabíjení

Jednou z oblastí, kde Nothing skutečně drží krok s konkurencí, je nabíjení. Baterie o kapacitě 5150 mAh není rekordní, ale představuje solidní kapacitu, která by měla vydržet celý den náročného používání. Nothing navíc přináší 65W drátové nabíjení, které dokáže telefon doplnit energií během cca 45 minut.

Fotoaparáty: Konečně periskop, ale stačí to?

Nothing Phone (3) přichází s trojitou sestavou fotoaparátů, všechny s rozlišením 50 MP. Hlavní snímač má velikost 1/1,3″, světelnost f/1.7 a optickou stabilizaci obrazu. Na papíře jde o solidní snímač, který by měl podávat dobré výsledky i za zhoršených světelných podmínek.

Phone (3) with 50 MP periscope lens.



Built for creators. pic.twitter.com/USmnNb7yQY — Nothing (@nothing) June 26, 2025

Širokoúhlý objektiv s úhlem záběru 114° a světelností f/2.2 se zdá být nejslabším článkem fotosoustavy. Absence optické stabilizace a menší velikost senzoru (1/2,76″) naznačuje, že v horších světelných podmínkách bude kvalita snímků rapidně klesat.

Nejzajímavější je 50MP periskopový teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností ekvivalentní 70 mm. Periskop s optickou stabilizací je vítaným přídavkem, i když konkurence často nabízí vyšší přiblížení (3× nebo 5×). Vzhledem k vysokému rozlišení senzoru slibuje Nothing až 10× kvalitní hybridní zoom, což bude třeba ověřit v praxi.

Na přední straně najdeme 50MP selfie kameru se světelností f/2.5. Všechny fotoaparáty dokáží nahrávat video ve 4K rozlišení.

Software: Pět let aktualizací na odlehčeném procesoru

Nothing OS 3.5 postavený na Androidu 15 si zachovává minimalistický design a rychlost, což je jedna z hlavních předností celé značky. Společnost slibuje pět let velkých aktualizací systému Android a sedm let bezpečnostních aktualizací.

Nothing Headphone 1: První náhlavní sluchátka s retro nádechem

Vedle nového telefonu Nothing představil také svá první náhlavní sluchátka Nothing Headphone 1. Design sluchátek kombinuje transparentní prvky typické pro značku s retro nádechem inspirovaným kazetovými přehrávači. Sluchátka nabízí Clear Voice technologii pro potlačení okolního hluku během hovorů, On Head Detection pro automatické pozastavení přehrávání a podporu pro rychlé párování s různými zařízeními.

Nothing zdůrazňuje spolupráci s renomovanou audio společností KEF, což naznačuje ambice v oblasti zvukové kvality. Za cenu 299 EUR (přibližně 7 699 Kč) se Headphone 1 řadí do střední třídy, kde budou čelit tvrdé konkurenci od zavedených značek jako Sony, Bose nebo Sennheiser. Zda dokáží obstát, ukáže až detailnější testování.

Cena a dostupnost: Vlajková cenovka za nevlajkový hardware

Nothing Phone (3) bude dostupný ve dvou barvách – šedé a bílé. Na trh přichází ve dvou paměťových variantách:

12/256 GB za 849 EUR (21 599 Kč)

16/512 GB za 949 EUR (23 999 Kč)

A tady narážíme na největší problém celého zařízení – jeho cenu. Za 21 599 Kč (a levněji!) můžete v dnešní době pořídit Xiaomi 15 či Galaxy S25, které všechny nabízejí výkonnější procesory, papírově lepší fotoaparáty a celkově vyváženější specifikace. Jedinou výhodou Nothing je jeho unikátní design a čistější software, což však může být pro některé uživatele dostatečným důvodem k nákupu.

Předobjednávky startují již dnes a oficiální prodej začne 15. července 2025. Nothing Headphone 1 budou stát 299 EUR (v Česku 7 699 Kč) a do prodeje by měly jít v průběhu příštího měsíce.

Závěr: Marketing vs. realita

Nothing Phone (3) představuje zajímavý paradox – značka se snaží prorazit do segmentu vlajkových lodí, ale není ochotná (nebo schopná) investovat do opravdu špičkového hardwaru. Celý produkt tak působí jako marketingový experiment, kde se sází na nekonvenční design, čistý software a silnou osobnost Carla Peie, což má ospravedlnit prémiovou cenovku.

Ačkoliv mnoho aspektů telefonu jako 65W nabíjení, trojitá 50MP kamerová sestava nebo pětiletá softwarová podpora zní skvěle, v kontextu ceny a konkurence působí Phone (3) jako náročný prodejní argument. Snapdragon 8s Gen 4 je kvalitní procesor, který bez problémů zvládne veškeré běžné úkony i náročnější hry, ale fakt, že stejný čip najdete v telefonech za takřka poloviční cenu, je těžké přehlédnout.

Až budeme mít telefon k dispozici pro podrobné testování, přineseme vám kompletní recenzi, která odhalí, zda kontroverzní design a čistý software dokáží vyvážit kompromisy v hardwarové výbavě. Do té doby zůstává Nothing Phone (3) zajímavým, ale diskutabilním přírůstkem do portfolia značky, která stále hledá svou identitu na vysoce konkurenčním trhu.

Co říkáte na nový Nothing Phone 3?

Zdroj: vlastní, tisková zpráva