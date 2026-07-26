Po OnePlus možná přijdeme také o Nothing. Výrobce se má stáhnout z 12 světových trhů

  • I přes slibný růst v Indii Nothing nezažívá nejlepší časy
  • Značka by mohla následovat OnePlus a opustit některé světové trhy
  • Kde si již telefony této značky nepořídíme?

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Vašek Švec
Vašek Švec
26.7.2026 14:00
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Nothing konec na našem trhu
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Odchod OnePlus ze světových trhů byla jistě pro komunitu okolo této značky velká rána a nyní se zdá, že možná přijdeme o další, komunitně velmi oblíbenou značku smartphonů. Nothing se dle zatím nepotvrzených zpráv stáhnout z celkem 12 světových trhů.

Přijdeme o Nothing?

Nothing, které založil Carl Pei po odchodu z OnePlus, zažívá krušné časy a kvůli paměťové krizi již zrušilo vydání nástupce povedených dostupných smartphonů své podznačky CMF. Ta tak letos zatím nevydala žádný model a ani telefonům mateřské společnosti se příliš nedaří. Ačkoli v Indii zažila značka 105% meziroční růst, celková čísla prodejů nejsou dvakrát lichotivá. Modelu Nothing Phone (4b) se mělo za necelé dva měsíce prodat okolo 20 tisíc kusů a vybavenějších Nothing Phone (4a) a (4a) Pro od března pouhých 150 tisíc kusů.

nothing phone 4b

Mimo jiné i v důsledku toho se měla firma odhodlat k výrazným škrtům. Předně má ze svého vývojového centra v Anglii propustit 30-40 % a v Číně pak 50 % zaměstnanců, což samo o sobě nevěstí nic dobrého ve smyslu počtu nových produktů, Pak by se ale dokonce měla značka stáhnout z přinejmenším 12 světových trhů. Tato zpráva je pro tuto chvíli neoficiální a nehovoří ani o konkrétních zemích. Nicméně mělo by jít o Blízký východ, Japonsko a blíže nespecifikované části Evropy. V ohrožení je tak i dostupnost modelů značky Nothing na našem trhu.

Chyběly by vám telefony a další produkty Nothing a CMF na našem trhu?

Zdroj: PhoneArena.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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