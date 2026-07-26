Po OnePlus možná přijdeme také o Nothing. Výrobce se má stáhnout z 12 světových trhů Hlavní stránka Zprávičky I přes slibný růst v Indii Nothing nezažívá nejlepší časy Značka by mohla následovat OnePlus a opustit některé světové trhy Kde si již telefony této značky nepořídíme? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 26.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Odchod OnePlus ze světových trhů byla jistě pro komunitu okolo této značky velká rána a nyní se zdá, že možná přijdeme o další, komunitně velmi oblíbenou značku smartphonů. Nothing se dle zatím nepotvrzených zpráv stáhnout z celkem 12 světových trhů. Přijdeme o Nothing? Nothing, které založil Carl Pei po odchodu z OnePlus, zažívá krušné časy a kvůli paměťové krizi již zrušilo vydání nástupce povedených dostupných smartphonů své podznačky CMF. Ta tak letos zatím nevydala žádný model a ani telefonům mateřské společnosti se příliš nedaří. Ačkoli v Indii zažila značka 105% meziroční růst, celková čísla prodejů nejsou dvakrát lichotivá. Modelu Nothing Phone (4b) se mělo za necelé dva měsíce prodat okolo 20 tisíc kusů a vybavenějších Nothing Phone (4a) a (4a) Pro od března pouhých 150 tisíc kusů. Mimo jiné i v důsledku toho se měla firma odhodlat k výrazným škrtům. Předně má ze svého vývojového centra v Anglii propustit 30-40 % a v Číně pak 50 % zaměstnanců, což samo o sobě nevěstí nic dobrého ve smyslu počtu nových produktů, Pak by se ale dokonce měla značka stáhnout z přinejmenším 12 světových trhů. Tato zpráva je pro tuto chvíli neoficiální a nehovoří ani o konkrétních zemích. Nicméně mělo by jít o Blízký východ, Japonsko a blíže nespecifikované části Evropy. V ohrožení je tak i dostupnost modelů značky Nothing na našem trhu. Chyběly by vám telefony a další produkty Nothing a CMF na našem trhu? Zdroj: PhoneArena.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář český trh CZ trh Nothing Nothing Phone (4b) Mohlo by vás zajímat Parádní sleva: Tohle je aktuálně nejlepší smartphone do 7 tisíc. Nabízí něco, co jinde nenajdete Jakub Kárník 11.11.2024 V ČR je první Xiaomi QLED 4K TV s Androidem. Co říkáte na cenu? Marek Houser 18.1.2022 Tragédie: Exploze telefonu CMF Phone 1 má na svědomí lidský život, firma zatím mlčí Jakub Kárník 11.12.2024 Absolutní bomba pod 5 tisíc korun: CMF Phone 1 ve velké slevě láká na 120Hz AMOLED a výdrž lepší než iPhone 15 Pro Max Jakub Kárník 15.11.2024 Mobily s Androidem mají novou "buzerovací" funkci: při dlouhém používání upozorní, že už to přeháníte Jana Skálová 25.11.2024 Do Česka přichází extra výhodné hodinky! CMF Watch Pro 2 mají korunku, GPS a nestojí mnoho Adam Kurfürst 8.7.2024