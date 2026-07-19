Týden s nejlevnějším telefonem Nothing: Phone (4b) vypadá krásně, ale má konkurenci ve vlastních řadách Hlavní stránka Články Strávil jsem týden s nejdostupnějším telefonem aktuální nabídky Nothing a s novými sluchátky Ear (3a) Phone (4b) vyjde na 7 999 Kč, sluchátka stojí 99 eur (orientačně zhruba 2 450 Kč) a na oficiální českou cenu zatím čekáme Modrý telefon je krasavec s viditelnými úsporami, růžová sluchátka umí trik, který konkurence za tyhle peníze nenabízí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Značka Nothing v červenci spustila dvojitou ofenzivu na peněženky všech, kterým se průhledná záda líbí, ale nechtějí za ně platit vlajkové ceny. Phone (4b) za 7 999 Kč otevírá úplně novou řadu (b) pod modely (4a) a sluchátka Ear (3a) za 99 eur, tedy orientačně asi 2 450 Kč, nahrazují populární model Ear (a). Obě novinky jsem týden nosil po kapsách – telefon v modré, sluchátka v růžové. Nečekejte plnohodnotnou recenzi s tabulkami benchmarků, tohle je zpráva z terénu po sedmi dnech společného soužití. Modrá, za kterou se lidé otáčejí Panel z roku 2026 v rámu z roku 2021 Výkon bez ambicí, baterie bez výmluv Dva foťáky stačí, když víte, co od nich čekat Růžová pilulka do uší Sluchátka, která si pamatují, co jste slyšeli Komu to celé dává smysl Modrá, za kterou se lidé otáčejí Začnu tím, co Phone (4b) umí ze všeho nejlépe: vypadat. Modrá varianta je sytá, ale ne křiklavá, a upřímně – hezčí modrou jsem na telefonu neviděl od dob prvních Pixelů. Celé tělo je z polykarbonátu, jenže nevrže, nekroutí se a v ruce nepůsobí jako kelímek od jogurtu. Nothing k tomu přihazuje odolnost proti prohnutí do 600 newtonů a krytí IP64 – prach tedy nevadí, koupání bych ale neriskoval. Na zádech nechybí světelná lišta Glyph Bar, tentokrát se 45 mini LED diodami o jasu až 3 500 nitů. Bliká při notifikacích, odpočítává minutku a hlásí průběh nabíjení. Proti dražším sourozencům se zmenšila, pořád je to však nejlepší záminka, proč nechat telefon ležet displejem dolů a nepropadat u toho panice. V krabičce najdete kabel a průhledný kryt, nabíjecí adaptér tradičně chybí. Panel z roku 2026 v rámu z roku 2021 Displej samotný je na tuhle cenu skvělý: 6,77″ Super AMOLED s rozlišením 2 344 × 1 080 pixelů, frekvencí 120 Hz a jasem 1 200 nitů venku, špičkově až 2 000 nitů u HDR obsahu. Barvy hrají, plynulost sedí a na poledním slunci jsem se nemusel krčit do stínu. LTPO tu není, takže frekvence skáče po schodech místo plynulé regulace, to ale v této třídě odpouštím bez mrknutí. Hůř se odpouští to, co panel obklopuje. Rámečky jsou na rok 2026 nezvykle široké a zepředu tak Phone (4b) vypadá jako telefon za čtyři, maximálně pět tisíc. Většina konkurence – od Redmi přes Motorolu po OnePlus – už umí okraje ztenčit i u levnějších modelů, tady jako by design zepředu dělal někdo úplně jiný než ten, kdo navrhoval záda. Optická čtečka otisků navíc sedí hodně nízko u spodní hrany, takže si na ni palec pár dní zvyká. Výkon bez ambicí, baterie bez výmluv Uvnitř tepe Snapdragon 6 Gen 4 vyráběný 4nm procesem, doplněný 8 GB RAM a 128 či 256GB úložiště. V systému je telefon svižný a běžný den – sítě, mapy, focení, streamování – zvládá bez zadrhnutí. Papírově ale nejde o žádnou extra parádu: úložiště typu UFS 2.2 je relikt, který poznáte při instalacích větších her, a výrobce slibuje jen 3 velké aktualizace Androidu vedle 6 let bezpečnostních záplat. U telefonu, který se má prodávat nadčasovým designem, je to škrt na špatném místě. Softwarově jede novinka na Androidu 16 s nadstavbou Nothing OS 4.1 – pořád patří k nejčistším, co na trhu jsou, a boční tlačítko Essential Key vyvolává balík funkcí Essential AI včetně integrace ChatGPT, Gemini a Circle to Search. Kapitolou samou pro sebe je baterie: 5 200 mAh je nejvíc, co kdy Nothing do telefonu dal (indická verze má dokonce 6 000 mAh), a v mém režimu to znamenalo klidně den a půl bez nabíječky. Nabíjí se drátem výkonem 33 W, bezdrátové nabíjení chybí, zpětné drátové 7,5 W naopak přišlo vhod právě u sluchátek. Dva foťáky stačí, když víte, co od nich čekat Fotovýbava je přehledná: 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1.8 a optickou stabilizací, k tomu 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 16Mpx selfie kamerka. Hlavní foťák za denního světla odvádí solidní práci – režim Ultra XDR skládá 13 RAW snímků a dynamický rozsah drží i proti slunci. Ultraširoký objektiv je tu spíš do počtu, večer se rozpadá do kaše a barevně si žije vlastním životem. Teleobjektiv nečekejte, ten zůstal vyhrazený modelu Phone (4a), a video končí na 4K při 30 fps. Růžová pilulka do uší Sluchátka Ear (3a) přebírají průhlednou estetiku značky, ale pouzdro se zakulatilo – Nothing se prý inspiroval blistrem na léky. Růžová varianta je výrazná přesně tak akorát, aby v tramvaji vyvolala druhý pohled; konzervativci sáhnou po černé či bílé, odvážlivci po žluté. Novinkou je LED ukazatel stavu baterie na pouzdře a krytí IP54 pro sluchátka i krabičku. V balení jsou čtyři velikosti nástavců včetně nové velikosti XS, kabel ale nehledejte. Zvukově je to překvapení. Nový 12mm měnič přidal proti předchůdci až 5 dB v basech, hraje ale kupodivu čistě a vyváženě – po doladění v osmipásmovém ekvalizéru aplikace Nothing X jsem měl chvílemi problém poznat je po slepu od vlajkových Ear (3), které stojí o třetinu víc. Nechybí LDAC s přenosem až 24 bitů / 96 kHz, Bluetooth 6.0 ani připojení ke dvěma zařízením najednou. Aktivní potlačení hluku do 45 dB odvede v MHD solidní službu, trůn Sony ale neohrožuje. Výdrž hlásí 10 hodin na jedno nabití a 42 hodin s pouzdrem bez ANC (6 a 25 hodin s ním) a pětiminutové nabití vystačí na hodinu hraní. Sluchátka, která si pamatují, co jste slyšeli Hlavní trumf se ale skrývá uvnitř: 32 MB vlastní flash paměti. Funkce Audio Snapshot funguje jako screenshot pro uši – stisknete obě nožičky najednou a sluchátka uloží až minutu zvuku včetně 15 až 30 sekund zpětně, protože průběžně bufferují, co právě posloucháte. Nahrávka se pak sama přehraje do aplikace Nothing X, kde ji lze střihat, sdílet a nechat přepsat do textu; tři měsíce cloudového přepisu Pro (120 minut měsíčně) jsou v ceně. Na zachycení pointy podcastu nebo hlasovky od kamaráda je to nečekaně návyková věc. Papírově zvládnou Ear (3a) nahrát i celý dvouhodinový telefonát, jenže dostupnost téhle funkce se liší trh od trhu – u nás zatím nefunguje. Komu to celé dává smysl U sluchátek je odpověď jednoduchá. Ear (3a) jsou za 99 eur mimořádně vyvážený kus techniky s vlastní pamětí navrch a klidně bych je označil za nejrozumnější audio, co Nothing aktuálně prodává. Telefon to má výrazně těžší, a paradoxně hlavně kvůli vlastní rodině. Loňský Phone (3a) prodává Nothing momentálně za 7 381 Kč a v akcích se dá sehnat pod 7,5 tisíce – přitom nabízí rychlejší Snapdragon 7s Gen 3, plnohodnotný teleobjektiv i svižnější 50W nabíjení. Za 9 199 Kč pak stojí Phone (4a), který za 1 200 Kč navíc přidá teleobjektiv, lepší selfie kamerku i rychlejší paměti. A když vystrčíte hlavu z ekosystému, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G se v konfiguraci 8/256 GB prodává kolem sedmi tisíc a kontruje 200Mpx foťákem s OIS, baterií 6 580 mAh, krytím IP68/IP69K a sklem Gorilla Glass Victus 2. Phone (4b) tak kupujete očima a srdcem; hlava najde lepší poměr cena/výkon hned na několika místech. Sáhli byste po nejlevnějším Nothingu, nebo raději připlatíte za Phone (4a)? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Nothing Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! 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