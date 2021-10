Po sluchátkách se prý Nothing chystá na mobil a powerbanku

Společnost Nothing, kterou stvořil bývalý spoluzakladatel a šéf populárního One Plus, Carl Pei, má už za sebou představení prvního produktu. Toto privilegium dostala bezdrátová sluchátka Nothing Ear (1), která přišla na trh na konci července. Jak se ale dalo očekávat, jen u tohoto segmentu rozhodně nechce sebevědomá firma zůstat. V tuto chvíli už se mluví o tom, že je na cestě mobil a také powerbanka.

Spekulace kolem telefonu přiživují hned dvě události. Tou nejčerstvější je oznámení spolupráce se společností Qualcomm, tou druhou pak dřívější pohlcení firmy Essential, která stojí za unikátním mobilem Essential Phone 1. Nejspíš se můžeme těšit na kombinaci odkoupených patentů či nápadů a avizovaným cílem dělat zařízení s minimalistickým designem a nízkými cenami. Nový mobil může klidně mít průhledný obal, tak jak to demonstrovala právě sluchátka této značky. Telefonu bychom se měli dočkat někdy z kraje roku 2022.

Ještě před uvažovaným mobilem Nothing Phone (1) by se ale prý měla objevit powerbanka Nothing Power (1). Ta by snad mohla na trh zamířit ještě kolem letošních Vánoc. Když se ještě vrátíme k Esenntial, tak je klidně možné, že Nothing bude pokračovat v rozpracovaném projektu jednotky chytré domácnosti s hlasovým ovládáním.

Co zatím říkáte na působení Nothing?

Zdroj: 91mobiles