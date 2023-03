Nothing uvedl sluchátka Ear (2). Mají hromadu vylepšení

Pozoruhodná společnost Nothing, která má na svědomí již dvoje sluchátka a rovněž jeden chytrý mobilní telefon, oficiálně představila nový model svých bezdrátových špuntů. Novinka nese název Nothing Ear (2) a je tedy po modelech Ear (1) a Ear (stick) reprezentantem nové generace těchto sluchátek. Zaujmout se opět snaží na první pohled hlavně netradičním vzhledem, nicméně i po technické stránce rozhodně mají co nabídnout.

“Tyčinkové” špunty s doporučenou cenou 3 699 Kč a Bluetooth 5.3 konektivitou překonávají předchůdce v několika důležitých aspektech. Po audio stránce jsou to například certifikace 24bit Hi-Res Audio ruku v ruce s kodekem LHDC 5.0 (nad rámec klasických AAC a SBC), vylepšené odstranění šumu při hovorech, personalizované zvukové profily, adaptivní ANC neboli aktivní potlačení hluku či možnost podrobného přenastavení ekvalizéru v aplikaci Nothing X.

Say hello to Ear (2)

Mezi novinky patří také možnost duálního připojení, ochrana IP55 u pouzdra a IP54 u špuntů, bezdrátové nabíjení se standardem Qi, mírně prodloužená maximální výdrž až 36 hodin nebo ovládání prostřednictvím tlačítka namísto dotykové plochy. Po připojení k Nothing Phone (1) nabízí také Low Lag Mode neboli režim s nízkou latencí.

Co zatím říkáte na produkty značky Nothing?