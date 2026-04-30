Spadla klec! Od včerejšího dne musí všechny notebooky umět v EU nabíjení skrz USB-C Hlavní stránka Zprávičky Přechodné období pro výrobce notebooků vypršelo 28. dubna, od včerejška musí mít všechny nové modely v EU nabíjení přes USB-C Pravidlo se týká strojů s příkonem do 100 W, výkonnější herní notebooky si barrel konektor můžou nechat – ale USB-C tam musí být taky Výrobci musí nově nabízet i variantu bez nabíječky v balení, EU si od toho slibuje úsporu 250 milionů eur ročně a 11 tisíc tun e-odpadu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 U telefonů jsme si na jednotný USB-C konektor v Evropské unii zvykli už v prosinci 2024, kdy začala platit společná směrnice pro nabíječky. Notebooky tehdy dostaly od Bruselu o 16 měsíců delší přechodné období – a to vypršelo včera, 28. dubna 2026. Od dnešního dne tak v žádné z 27 členských zemí už nesmí na pulty zamířit nový notebook, který by se nedokázal nabíjet přes USB-C. Hranice je 100 W, herní stroje dostaly úlevu Nabíječka v krabici? Jen pokud chcete Koho se změna dotkne a koho ne 250 milionů eur úspor – uvidíme Hranice je 100 W, herní stroje dostaly úlevu Směrnice se netváří úplně absolutně. Povinnost nabíjet přes USB-C platí pro všechny notebooky s příkonem do 100 wattů, což pokrývá drtivou většinu kancelářských, studentských i běžných pracovních strojů. Výrobci výkonnějších herních a pracovních notebooků – tedy těch, kde si bez 200W cihly příliš nezahrajete – si můžou nadále dávat do krabice klasický barrel konektor. Ovšem s jedním háčkem: alespoň jeden USB-C port pro nabíjení tam být musí. V praxi to dává smysl. Stávající standard USB Power Delivery na 100 wattech narazí na strop a vyšší výkony zatím putují přes Thunderbolt nebo proprietární konektory. EU tak nechtěla zbytečně mrzačit segment, kde by jednotná nabíječka znamenala spíš krok zpět. Pro běžného uživatele, který si kupuje ultrabook nebo levnější notebook do 25 tisíc, se ale fakticky nic neměnit nebude – kabel od telefonu zafunguje i pro počítač. Nabíječka v krabici? Jen pokud chcete Druhou, méně diskutovanou částí směrnice je povinnost nabízet notebooky i ve variantě bez nabíječky v balení. Zákazník si tedy nově musí být schopen vybrat, jestli adaptér dostane, nebo jestli si ušetří pár stovek a použije ten, co už doma má. Princip známe od Applu, který takhle před lety začal prodávat iPhony, a od té doby se k němu přidala drtivá většina androidové konkurence. U notebooků půjde o trochu náročnější disciplínu, protože jejich nabíječky byly historicky výrobně specifické. Pokud si ale uživatel pořídí kvalitní 65W nebo 100W USB-C adaptér, vystačí si s ním na laptop, telefon i tablet zároveň. Bruselská logika tu není složitá – méně krabic s nepoužitými adaptéry znamená méně elektroodpadu. Koho se změna dotkne a koho ne Aby bylo jasno: pravidlo platí výhradně pro nové modely uvedené na trh po 28. dubnu 2026. Notebooky, které jsou aktuálně v prodeji se starým konektorem, se klidně doprodají. Bazarového trhu se to netýká vůbec, takže pokud někdo loví ojetý ThinkPad nebo MacBook z předminulé generace, nic se pro něj nemění. Stejně tak se směrnice nevztahuje na zboží prodávané mimo EU – výrobci si tedy můžou pro asijské nebo americké trhy vyrábět modely, jaké chtějí. Pro většinu velkých značek to ale není žádné drama. Lenovo, ASUS, Dell, HP i Acer už USB-C nabíjení mají v nabídce roky a u řady modelů je to jediný způsob, jak adaptér připojit. Apple přešel na USB-C už dávno přes konektor MagSafe i přímé USB-C nabíjení. Reálně tak směrnice doháněla stav, ke kterému trh sám konvergoval – jen nutí poslední opozdilce, aby se přizpůsobili. 250 milionů eur úspor – uvidíme Bruselská čísla znějí impozantně. Společně s povinným USB-C u všech přenosných zařízení by Evropané měli ušetřit až 250 milionů eur ročně a snížit množství elektroodpadu o 11 tisíc tun za rok. Otázkou zůstává, jak se tohle reálně promítne do koncových cen – výrobci ceník zpravidla nesnižují kvůli tomu, že do krabice nehází kabel a adaptér. Spíš si tichou marži ponechají a spotřebitel ušetří jen tehdy, když si vědomě objedná balení bez nabíječky. Tak jako tak, praktický dopad pro běžného uživatele je nezpochybnitelný. Jeden kabel pro telefon, sluchátka, tablet i notebook je cíl, ke kterému trh mířil dlouho a kterého se mu sám od sebe nikdy nepodařilo dosáhnout. Že k tomu nakonec musela vyjít evropská směrnice, vypovídá spíš o výrobcích než o regulátorovi. Vítáte sjednocení nabíječek u notebooků, nebo vám to přijde jako zbytečný zásah? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník