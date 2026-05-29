Northgard: skvělá Android hra je dočasně zdarma, jak ji získat? Vašek Švec Publikováno: 29.5.2026 20:00 Pokud patříte mezi PC hráče, takřka určitě vám neušlo, že Epic prostřednictvím svého herního obchodu pravidelně rozdává hry zdarma. Věděli jste však, že to samé dělá i na Androidu? Tento týden se dostalo na skvělou real-time strategii (RTS) Northgard. Northgard je RTS s důrazem na práci se zdroji Jak získat Northgard zcela zdarma? Northgard je RTS s důrazem na práci se zdroji Northgard je populární strategická hra silně inspirovaná severskou mytologií. Ovládáte zde klan vikingů a snažíte se v ní podrobit dosud neprozkoumaný kontinent. Hra má mnoho společných rysů s typickými RTS jako třeba WarCraft, liší se od nich však větším důrazem na management zdrojů a celkově rozvážnějším tempem. Vedle toho přidává i prvky survival her. V zimě se o svůj klan musíte postarat nejen stran jídla – jehož produkce v tomto ročním období klesá – ale také jim zajistit dostatek tepla. Herní mapa je přitom rozdělena do zón, které musíte postupně osidlovat, abyste mohli rozšiřovat své osídlení a získávat více vesničanů. Těm pak rozdělujete úkoly, od získávání zdrojů po boj. V cestě vám pak, kromě prostředí a počasí, stojí nepřátelé jako vlci, různá mýtická stvoření a nepřátelské klany. Klanů je ve hře hned několik přičemž každý má nějaké své unikátní mechaniky a bonusy. Mobilní verze Northgard je sice vyvíjená separátně, ale to vesměs poznáte jen na pomalejším vydávání dodatečného obsahu skrze (většinou placené) DLC. Ta obsahují nové klany do hry, přičemž základní hra obsahuje 6 různých klanů. Vyjma těchto rozšíření však Northgard představuje hru bez obtěžujících reklam či dodatečných mikrotransakcí na každém rohu. Dokonce zde naleznete i multiplayer, avšak nejde o cross platform hraní – pokaždé tedy budete soupeřit s hráči mobilní verze hry. Na Google Play pak můžete hru zakoupit za 190 Kč a nebo využít zmíněné akce Epicu. Jak získat Northgard zcela zdarma? Pro získání hry Northgard zcela zdarma musíte mít v první řadě nainstalovanou aplikaci Epic Games ve svém smartphonu. Tu však neseženete na Google Play ale musíte ji instalovat ručně z .apk souboru, který stáhnete z webu Epic Games. Následně budete potřebovat účet na Epic Games Store pro přihlášení. Posledním krokem je vyzvednout samotnou hru v hlavní nabídce. Jakmile hru dáte stahovat, přiřadí se k vašemu účtu a již ji můžete stáhnout kdykoli zdarma a opakovaně. Bohužel, mobilní aplikace Epic Games neobsahuje žádnou knihovnu vlastněných her, kde byste si mohli jednoduše prohlédnout jaké hry jste vyzvedli zdarma či rovnou zakoupili. Pro opakovanou instalaci tak budete muset danou hru vždy vyhledat v hlavní nabídce obchodu. Pro získání hry Northgard zcela zdarma máte čas do 4.6. a to konkrétně do 17 hodin. Poté ji v nabídce nahradí nějaký jiný titul. Vyzvedáváte si Android hry zdarma na Epic Games? O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta.