Nordic nabízí nový gigabitový pevný internet s Terminátorem

Český operátor Nordic Telecom, po nedávné aukci veřejných frekvencí v podstatě čtvrtý největší datový operátor v ČR, představil nové tarify fixního internetu s názvem Nordic Plus s rychlostí až jeden Gigabit za sekundu. Pod tímto označením najdou zákazníci od dubna celkem čtyři tarify na technologii DSL nebo optice (Nordic Plus 20, 50, 100 a 250) a další dva pouze optické (Nordic Plus 500 a 1000).

Ceny nových tarifů Nordic Plus 500 a 1000

Nordic Plus 500 za 445 Kč

Nordic Plus 1000 za 495 Kč

Ke všem novým DSL tarifům Nordic nabízí bez poplatku modem Terminátor, který zvyšuje stabilitu a kvalitu přípojky a zároveň je kompatibilní s jakýmkoli běžně dostupným domácím Wi-Fi routerem. K 50 tisícům domácností, kterým tento poskytovatel zpřístupňuje internet po optice na vlastních technologiích, přidává díky partnerství se společností CETIN dalších 130 tisíc domácností s dostupností optiky. Vysokorychlostní optické připojení od Nordicu je tak aktuálně k dispozici pro celkem 180 tisíc českých domácností.

Jak se vám líbí cena dvou nových tarifů Nordicu?

Zdroj: TZ