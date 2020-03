Nokia láká ve stylu Jamese Bonda na 19. březen. Co asi plánuje ukázat?

Značka Nokia, potažmo společnost HMD Glogal, pozvala před několika hodinami novináře na prezentaci, která se má konat 19. března v Londýně. Po zrušení konference MWC 2020 v Barceloně uspořádá na tomto místě a v tuto dobu vlastní akci, na které hodlá ukázat své novinky. Mezi ty letošní nejočekávanější patří nový vlajkový telefon. Podle dosavadních náznaků bude představen až na podzim, ale firma samozřejmě může překvapit. Údaje o tomto mobilu se točí v kruhu všemožných úniků a spekulací a samotný výrobce situaci moc nepomáhá ani veřejnými výstupy. Nástupce modelu 9 měl původně nést označení 9.1 a začátkem letošního roku už se mluvilo o variantě 9.2. Podle aktuálních spekulací by prý dokonce mohla firma toto posouvání desetinného čísla utnout a představí vlajkový mobil s označením Nokia 10. Uvidíme za pár dní na akci, ke které značka připravila zajímavou propagaci. Součástí pozvánky od značky Nokia je krátké video, které jasně odkazuje na legendárního britského agenta jménem Bond, James Bond.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020

Kruh v pozvánce = kulatý modul s foťáky?

Krátké video v pozvánce dává tušit spolupráci HMD Global s tvůrci posledního filmu se světoznámým agentem s povolením zabíjet. Předpokládáme, že je v tom hlubší smysl a ne jen pouhý popkulturní odkaz. Je také klidně možné, že se nový telefon objeví přímo ve filmu v rámci product placementu. Všechny tyto kudrlinky budou pochopitelně k ničemu, jestliže mobil nezaujme svou výbavou a nebude sám o sobě pořádně vyzbrojený. Stěžejní spekulativní informací je, že bude mít telefon čipset Snapdragon 865. To by byl velmi dobrý základ. Jeho implementace by také mohla vybízet k představení přístroje dřív než na podzim. Tou dobou už bude totiž Qualcomm pomalu chystat představení nových procesorů. Tvarová symbolika pozvánky by prý měla odkazovat také na kulatý zadní modul s fotoaparáty. Záda vlajkového smartphonu by tak mohla vypadat podobně jako u modelu 9.

Za pár dní uvidíme, co si značka Nokia v kombinaci se jménem James Bond skutečně připravila. Kromě vlajkového telefonu se mluví i o dalších přístrojích. Například o běžných modelech 8.2, 5.2, 1.3 či C2, ale také o speciálním telefonu Nokia 400 s Androidem ušitým na míru fyzickým tlačítkům. Perličkou by pak byl návrat multimediálního mobilu Nokia 5310 XpressMusic ve zmodernizované podobě. Jsme hodně zvědaví, které z vyjmenovaných věcí se na akci objeví.

Zdroj: talkandroid