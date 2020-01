Další Nokia bude prý až na podzim, ale s nejlepším čipsetem na světě

Pamatujete na dobu, kdy Nokia (potažmo HMD Global) představila pořádný vlajkový telefon? Ne? Nedivíme se, dneska už je těžké takové období najít. Možná se to ale brzy změní, protože má prý firma v rukávu celkem velkou věc. Na Twitteru se k chystanému telefonu Nokia 9.2 objevila zpráva, která je napůl dobrá a špatná. Tou špatnou částí (na první pohled) je, že se vydání telefonu posouvá až na podzim oproti plánovanému druhému kvartálu 2020. Tou dobrou je ovšem to, že se firma údajně rozhodla do přístroje nainstalovat aktuálně nejvýkonnější mobilní čipset světa Snapdragon 865. Zdržení před vydáním telefonu Nokia 9.2 může nakonec znamenat, že se vlažně očekávaný telefon může rázem stát opravdu skvělou vlajkovou lodí.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v — Nokia anew (@nokia_anew) December 30, 2019

Příběh tohoto smartphonu je jako na houpačce. Nejprve bylo ještě na rok 2019 slíbeno představení telefonu s označením Nokia 9.1, který měl mít starší čipset Snapdragon 855 nebo 855 Plus. Pak se termín posunul na avizovaný druhý kvartál roku 2020. Nakonec to tedy bude asi až letošní podzim v kombinaci s avizovaným moderním čipsetem. A také novým jménem, jelikož se hovoří o přístroji Nokia 9.2. Vypadá to, že společnost prostě jednu desetinnou číslici přeskočí. Každopádně se po minulých zkušenostech, kdy byla kritizována za vydání Nokia 9 s poměrně starým Snapdragon 845, asi firma rozhodla takovou mezeru mezi datem výroby telefonu a čipsetu nenechávat. A mohlo by se jí to vyplatit. Zdržení z těchto důvodů by mohlo pro telefon Nokia 9.2 znamenat mnohem větší šancí zaujmout.

Zdroj: aauthority