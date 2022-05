Renovovaná Nokia N73 možná vypálí všem konkurentům rybník

Ačkoli dříve bývala Nokia vládcem ve světě mobilních telefonů a i po propadu se stále snaží udržet si své skromné místo na trhu, uplynulo už vlastně dost dlouho od chvíle, kdy tato značka představila skutečně špičkový vlajkový telefon. To by se mohlo brzy změnit, neboť se hlasitě mluví o comebacku modelu N73, který bude ve své modernější podobě dle dosavadních spekulací skutečně schopným fotomobilem.

Telefon, který by měl údajně exkluzivně přijít namísto desáté chronologické řady (která po nasazení nového značení sérií už ani moc nedává smysl), by se měl podle obrázků i úniků zaměřit hlavně na fotografování. O to by se mělo starat hned pět zadních senzorů, přičemž největším z nich prý bude vloni v září představený 200Mpx ISOCELL HP1 od Samsungu. Ten má oficiálně vstoupit v mobilech na trh právě v druhé polovině letošního roku, takže by si Nokia možná mohla střihnout zajímavou premiéru.

Několikrát jsme se přesvědčili, že ohánění se megapixely není zárukou kvality fotografování, ale na 200Mpx foťák se skutečně těšíme. Přímo Samsung nebo například Motorola by jej měli mít v telefonech až příští rok. Snad jen u Xiaomi by se mohl senzor objevit ještě letos. K modelu Nokia N73 se toho jinak zatím moc neví.

