Teprve minulý rok v dubnu jsme vás informovali o nových telefonech Nokia G10 a G20 a druhý jmenovaný už má nástupce. Nokia G21 přináší vylepšení zejména v rámci výdrže baterie, ale potěší také rychlejší displej nebo nový hlavní fotoaparát.

Nokia G21 nabízí lepší výdrž i 90Hz displej

Pojďme začít s displejem. Jedná se o 6,5″ LCD panel s rozlišením HD+ a 90Hz obnovovací frekvencí. Loňská řada se musela smířit s 60Hz displeji a rovněž lze nově streamovat Netflix HD kvalitě. Narušuje jej kapkovitý výřez s 8Mpx selfie kamerkou, přičemž na zádech telefonu nalezneme nově 50Mpx hlavní snímač. Dopomáhají mu dvě 2Mpx kamerky, jedna selfie a druhá hloubková.

Výkon dostal na starost čipset Unisoc T606, který je vyráběn pomocí 12nm technologie. Má dvě výkonná jádra Cortex-A75 a šest jader Cortex-A55. Dopomáhají mu 4 GB operační paměti RAM a 64/128GB úložiště. Hlavní chloubou telefonu je bezesporu baterie, která má kapacitu 5050mAh a podporuje 18W nabíjení. Dle společnosti HMD Global vydrží telefon na jedno nabití až tři dny. Na reálné testy si ale ještě chvilku počkáme.

Nokia G21 specifikace

6,5″ LCD displej, 90Hz obnovovací frekvence

50Mpx hlavní + 2Mpx hloubkový + 2Mpx makro + 8Mpx selfie

Unisoc T606, 4 GB RAM, 64/128GB úložiště

5050mAh baterie, 18W nabíjení

dualSIM, microSD slot

audio jack, boční čtečka otisků prstů

systém Android 11

Nokia G21 | Test (deutsch)

Nechybí ani možnost přidat si do telefonu druhou SIM kartu nebo microSD kartu, pokud by vám nestačilo vestavěné úložiště. Systémem je pak Android 11, ovšem firma se nechala slyšet, že má v plánu dostat do telefonů jako Android 12, tak i chystaný Android 13, což je na danou třídu dobrá zpráva. Zákazníci se mohou těšit také na tříletou bezpečnostní podporu. Za základní variantu zaplatíme 170 EUR, což je asi 4 200 Kč. Nabízen bude v barevných verzích Dusk a Nordic Blue.

Co říkáte na nové mobily Nokia?

Zdroj: Handytests Tariftipp, GSMArena