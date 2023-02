Nokia uvedla tři nové mobily. Jeden si můžete opravit i doma

Společnost HMD Global, současný výrobce telefonů Nokia, dnes představila tři nové chytré telefony – Nokia G22, Nokia C32 a Nokia C22. První jmenovaný je prvním smartphonem této značky, jehož hlavním benefitem je zjednodušená opravitelnost i díky úzké spolupráci se společností iFixit. Nokia G22 byla navržena tak, aby vybrané opravy mohli majitelé uskutečnit v domácích podmínkách úplně sami během pár minut. Snadno tak lze vyměnit například poškozený displej, ohnutý nabíjecí konektor nebo baterii s nízkou kondicí.

Model Nokia C32 láká například na 50MPx hlavní fotoaparát s pokročilými algoritmy pro co nejlepší snímky za jakýkoliv podmínek nebo prémiové zpracování. Nokia C22 je nejodolnějším telefonem řady C a běží v něm odlehčený Android 13 Go. Zbylé dva mobily mají plnohodnotnou verzi. Dostupnost, paměťové varianty i oficiální ceny na našem trhu budou brzy upřesněny.

Firma HMD Global současně oznámila, že se chce stát prvním velkým světovým dodavatelem chytrých telefonů, který je bude vyrábět přímo v Evropě. V současné době činí společnost první kroky a zajišťuje evropské výrobní kapacity, které umožní zahájení produkce ještě letos.

Zdroj: TZ