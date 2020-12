HMD Global je jeden z mála výrobců, který prodává ultra levné telefony se systémem Android GO i v Evropě. Nyní byl představen nový model Nokia C1 Plus, který se bude prodávat za částku 69 eur, v přepočtu tak cca 1 800 Kč. Co za tuto cenu obdržíte?

Telefon Nokia C1 Plus představen

V minulém roce jsme se dočkali základního telefonu Nokia C1, který nyní doplňuje Plus varianta. Vylepšení nalezneme v hardwaru i softwaru. V první řadě se již podporují 4G sítě. Základní verze C1 totiž podporuje pouze 3G sítě. Displej novinky má velikost 5,45 palců a jedná se o HD+ rozlišení. Baterie má kapacitu 2 500 mAh a potěší to, že ji může uživatel normálně vyměnit. Výkon má na starost blíže nespecifikovaný čipset s čtyřjádrovým procesorem o frekvenci 1,4 Ghz. Paměť RAM o hodnotě 1 GB se může zdát málo, nicméně telefon má v sobě Android 10 (Go Edition), což je speciální verze systému určena zařízením s takto nízkým výkonem a malou pamětí RAM.

Samotné úložiště má kapacitu 16 GB a může se případně rozšířit pomocí microSD karet. Nechybí ani 3,5mm audio konektor a podpora FM rádia. K nabíjení a přenosu dat se využívá microUSB, což je sice zastaralý konektor, ale vzhledem k ceně se to dá pochopit. Nechybí ani selfie kamera a jeden zadní fotoaparát, bohužel přesné parametry chybí. Telefon bude k dispozici v modré a červené barvě ve vybraných evropských zemí. A to ještě během prosince.

Máte nějakou zkušenost s telefonem, který má Android Go systém?

Zdroje: TZ, androidpolice.com