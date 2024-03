HMD zatím aktualizovalo pouze jeden model na Android 14

Brzy by ale měly přijít další

Updaty jsou již postupně uvolňovány

HMD se do updatu Nokií na Android 14 příliš nehrne. Spousta jiných výrobců již má velkou část svých portfolií aktualizovaných. HMD ovšem dosud přineslo nejnovější Android pouze na jeden model, Nokii G42 5G.

Společnost již dříve slíbila, že aktualizuje také Nokiu XR20 5G. Tento slib zatím nesplnila. Místo toho teď aktualizuje telefony Nokia X30 a Nokia G60.

Nokia G42 5G byla zatím jediná Nokia s Androidem 14

Podle informací NPU již lze oba modely na Android 14 aktualizovat. Zatím ovšem pouze jejich tchajwanské verze. Updaty by již měly obsahovat i velké únorové bezpečnostní záplaty. To je ovšem víceméně vše, co o aktualizacích zatím víme. HMD například vůbec neuvedlo, jaké změny v nové verzi Androidu 14 samo udělalo.

Také Nokia X30 a Nokia G60 už dostávají update na Android 14

Android 14 budou mít tedy zatím tři modely Nokia. V porovnání s velikostí portfolia je to stále velmi málo. Je ovšem velkou otázkou, kdy se dočkají i další. HMD nedávno uvedlo, že chce spolu se značkou Nokia vydávat i přímo své „HMD“ telefony. Možná tak Nokii upozadí a bude se primárně soustředit pouze na jejích pár vybraných modelů.

Myslíte si, že HMD aktualizuje na Android 14 i další Nokie?

Zdroj: PhoneArena