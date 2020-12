Nokia 5.4 poodhalena: střední třída přijde ve dvou variantách

Nadcházející Nokia 5.4 byla poodhalena na FCC. Konečně tak alespoň přibližně víme, jak bude telefon vypadat. Pravděpodobně si zachová velice podobný design jako Nokia 3.4. Nabídne kruhovitý fotoaparát na zadní straně a také čtečku otisků prstů přímo pod ním.

Nokia 5.4 poodhalena

Zajímavější však je fakt, že jsou zde celkem dva modely – TA-1340 a TA-1333. Pravděpodobně se jedná o stejné telefony, ovšem s jedním poměrně zásadním rozdílem. Mají se lišit cenou a také tím, že levnější model nemá mít podporou 5 GHz Wi-Fi připojení, což je za nás velká škoda. Doufáme, že se k nám na trh dostane varianta s touto funkcí. Kapacita baterie je pak přibližně stejná, 4 080 mAh ku 4 000 mAh, zde je tedy rozdíl minimální.

Na zadní straně bychom pak měli nalézt tři fotoaparáty a v displeji by měl být průstřel se selfie kamerkou. Opomenout nesmíme ani speciální tlačítko pro vyvolání Google Asistenta. Leakeři tvrdí, že se telefonu dočkáme velice brzy. Obecně by mělo jít o telefon vyšší střední třídy s čipsetem od Qualcommu. Další informace však v tuto chvíli neznáme. Je ale vidět, že se Nokia soustředí právě na tuto cenovou kategorii a za nás je to jedině dobře.

Jak se těšíte na další Nokia telefon?