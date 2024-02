Víte, jaký telefon je nejprodávanějším modelem všech dob?

Jde o telefon výrobce, který je stále na trhu

Prodalo se ho více než 250 000 000 kusů

Nejspíš jej ani nebudete znát

Jak jistě dobře víte, dnes trhu s mobilními telefony kralují Samsung a Apple. O takto vysokém počtu prodaných kusů se jim však může jenom zdát. Nejúspěšnější model Applu byl iPhone 6, kterého se prodalo 222 milionů. A Samsung se se svým nejlépe prodávaným modelem E1100 200 milionům ani nepřiblížil.

Výrobce nejprodávanějšího modelu stále na trhu najdeme, z velkého hráče se však stal pouze minoritou. Spíš než „výrobce“ bych měl ovšem asi použít pojem „značku“. Původní firma už totiž žádné telefony nevyrábí a licenci na jméno dávno prodala. Konkrétně jde tedy o finskou značku Nokia, která v současnosti opět řeší vážné existenční problémy.

Teď vás možná napadlo, že by nejprodávanějším mobilem mohla být Nokia 3310 prodávaná od roku 2000. Ta byla svého času velmi oblíbená, a dostala dokonce v roce 2017 svůj remake. Původní 3310 byla také můj první telefon. Kvality modelu můžu potvrdit, jela poměrně plynule a měla přehledné UI. Taky byla velmi odolná a disponovala řadou revolučních funkcí. A navíc jste mohli hrát chytlavou hru Space Invaders, což pro mě tehdy bylo samozřejmě to úplně nejdůležitější.

I přes svou popularitu není Nokia 3310 tím nejprodávanějším telefonem všech dob

Nicméně 3310 nejprodávanější model tedy nebyl. Šlo o novější telefon, 1100, který šel do prodeje v roce 2003. Byl to levný mobil určený primárně pro trh v Rusku, Číně a Indii. Mezi nejvýznamnější specifikace telefonu patřil 96×65 monochromatický displej, ochrana proti prachu, gripy na stranách pro lepší úchop, možnost mít uložených až 50 kontaktů, a hlavně baterie schopna vydržet bez nabití ve standby módu až 400 h. Mobil se prodával až do roku 2009, kdy hackeři zjistili, že jim některé z modelů mohou napomoct k snadnému výdělku. Jak je vidět, hacking byl už tehdy něco, na co si lidé museli dávat velký pozor. Každopádně se vraťme k původní otázce. Znali jste nejprodávanější model? Já tedy ne, a v mém srdci bude navždy Nokia 3310, která jej svou popularitou v Evropě jasně předčila.

Nokia 1100, nejprodávanější telefon v historii, který v Evropě takřka nikdo nezná

Měli jste Nokii 3310?

