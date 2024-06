Stabilizace a stativ minimalizují rozmazání při dlouhé expozici

Vyšší ISO zvyšuje šum, noční režim často stačí

Manuální režim je lepší pro kontrolu při focení světelných efektů

Dnes se podíváme na problémy, se kterými je třeba se vypořádat při noční fotografii. Potýkáme se se zcela specifickými problémy.

Dobrá fotografie má být ostrá a správně exponovaná. Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme dostat na snímač dostatek světla. To můžeme udělat buď zvýšením intenzity osvětlení nebo prodloužením času expozice či zvýšením citlivosti. Při nočním fotografování je zvýšení osvětlení možné jen použitím blesku, což má zase jiná úskalí. Blesk je náročná disciplína i v případě, že fotíte pokročilým fotoaparátem a bleskem s možností regulace náklonu a výkonu, natož u mobilu, který má jen možnost zapnuto/vypnuto. Proto moje doporučení ohledně použití blesku je jednoznačné: pokud chcete zachovat atmosféru scény a nejde vám primárně o obsah, blesk nepoužívejte. Připomeňme si, jaké dopady mají jednotlivé postupy.

Obsah článku:

Čas expozice a stabilizace

Čím delší čas, tím světlejší snímek. Čím delší čas, tím více se projevuje chvění rukou. To se projevuje tím, že všechno na snímku je neostré. Lze eliminovat zapnutím stabilizace a použitím stativu nebo aspoň pevnější oporou. Pozor, stabilizace ani stativ nevyřeší rozmazání pohybujících se objektů jako jsou chodci nebo automobily. Výsledkem je pak fotografie s duchy nebo dlouhými čarami světel od automobilů.

Stabilizace udrží ostré statické předměty, ale jedoucí auto je rozmazané

Důležité je také, aby se mobil při pořízení snímku nerozechvěl, proto je třeba mobil držet pevně, ale ne křečovitě. Pokud máte zařízení podporující S Pen s bezdotykovými gesty, můžete mobil o něco opřít a snímky pořizovat stisknutím tlačítka S Penu, případně k pořízení snímku využít chytré hodinky. Jako dálková spoušť fungují i některá drátová sluchátka, to se mně ale nepodařilo ověřit.

Můžete použít stativ, opřít se o nějakou zeď nebo třeba i kamaráda.



Citlivost

Pokud potřebujeme na fotografii zmrazit pohyb, nezbývá než zvýšit citlivost a čas udržet co nejkratší. Bohužel vyšší citlivost znamená i vyšší šum.



Nastavení fotoaparátu

Máme víceméně dvě možnosti. Automatika nebo manuální režim. Ještě před několika málo lety bych doporučil manuální režim, jenže od té doby, co přišli výrobci s nočním režimem, to není tak přímočaré. Podívejme se na výhody a nevýhody obou přístupů.

Manuální nastavení

Zde máme k dispozici plnou kontrolu nad snímkem. Můžeme nastavit délku expozice, citlivost, kam se ostří. U mobilů hodně zaměřených na foto, jako je například Xiaomi 14 Ultra, můžeme měnit clonu a tím dosáhnout zajímavých efektů.

Automatika

Pokud jste neměnili nastavení fotoaparátu, sám dokáže rozpoznat, že fotíte ve špatných světelných podmínkách a aktivuje noční režim. V tomto režimu fotoaparát pořizuje rychle více snímků za sebou a pak na ně aplikuje speciální algoritmy, díky kterým výsledný je snímek hladký a líbivý. Nevýhodou může být v některých případech ztráta detailů; přesto jsem ale vyhodnotil, že pro drtivou většinu situací dostanete s nočním režimem nejlepší výsledky.

Zde přikládám příklad využití nočního režimu. První fotografie je pořízená na manuální režim a je vidět, že mobil narazil na limity hardware. Naštěstí máme k dispozici i umělou inteligenci, která fotografii umí hezky vylepšit. Pozn. Fialový odlesk je pravděpodobně odraz ostřícího laseru v okně.



Fotografování v noci

Noční fotografie má dvě základní podmnožiny: scenérie a světla. Scenérií je například budova, ulice, park. Světla jsou různé efekty, ohňostroje apod.

Ohňostroj

Při fotografování scenérie je asi nejlepší použít automatiku. Pokud se na scéně vyskytují jasné objekty, na kterých nám záleží, například osvětlená věž hradu v jinak tmavé krajině, bude mít automatika tendenci snímek přeexponovávat. V takovém případě klikněte na nejdůležitější objekt. Kromě toho, že se na něj zaostří, se podle něho také spočítá expozice snímku. Je-li kontrast scény příliš velký, nemusí to stačit. V takovém případě můžete použít kompenzaci expozice a snížit expozici.

Pokud potřebujeme fotit světla, což jsou malé světelné body v jinak tmavé scenérii, je lepší použít manuální režim. Například pro ohňostroj je třeba nastavit delší čas. Automatika nám nepomůže, protože se nemá čeho chytit. Nastavovat snímek v okamžiku, kdy je už nebe ozářené ohnivým květem je pozdě.

Petr instaluje na srazu chytrou žárovku

Obecně platí, že lepší je fotografie mírně podexponovaná než přeexponovaná. Například při fotografování v restauraci; tato fotografie vznikla před 10 lety na srazu, kdy nám Petr ze Světa Androida ukazoval chytrou žárovku.



Zoom

Ačkoliv za dobrých podmínek je použití optického zoomu skvělou možností, při nízkém osvětlení narazíme na to, že fotoaparáty s jiným než základním ohniskem, mají horší světelnost. Čím větší zoom, tím je to více poznat. Pokud tedy je zbytí, zoomu bych se vyvaroval. Navíc při větším přiblížení je přístroj citlivější na chvění a vyžaduje se delší čas, a to jde opět proti všemu, co máme při nočním focení k dispozici.



Příklady z praxe

Nejnovějším přírůstkem nočního focení byla světelná show Banpo Bridge Moonlight Rainbow Fountain. Vyzkoušel jsem několik přístupů, jak tuto atrakci zachytit a podělím se o nasbírané zkušenosti. Nejprve porovnání manuálního režimu a automatického nočního režimu:

Je vidět, že manuální režim poskytuje větší detaily, ale také výrazně vyšší šum. V porovnání s předchozím případem není ale rozdíl tak velký; pravděpodobně více světla manuálnímu režimu vyhovuje víc.



Dlouhý čas

První dvě fotografie jsou focené na čas 0.5 s, poslední fotografie na 1 s. Jak vidíte, delší čas neznamená automaticky větší efekt rozmazání. Je třeba mít štěstí na to, co se zrovna bude dít. Nejzajímavější je fotografie pořízená na 0.5 s, kdy se ale proud vody zajímavě pohnul a tím bylo docíleno většího rozmazání.

Zoom

Zde je dobře vidět negativní dopad menší světelnosti zoom objektivu. U prvních fotografií se ani nepodařilo udržet mobil dost pevně na to, aby byl ostrý most, na posledním snímku už jsou pilíře koukatelné, ale zase hlavní část snímku, vodní proudy, jsou nezajímavé.

Nejlepší fotografie nakonec byla pořízena, když jsem si prakticky lehl na zem, abych měl co nejlepší oporu a nechal to na automatice.



Správné místo, správný moment

Už u předchozí scenérie jsem demonstroval, že dvě skoro identické fotky mohou vypadat různě, když se poštěstí. Můžete jít ale štěstí naproti a vychytat lepší místo nebo lepší okamžik. Zde je příklad, kdy jsem fotil Tančící dům v Praze. První fotka je víceméně bez přípravy a bez rozmyslu. Nevěděl jsem, jestli bude zbytek skupiny ochotný čekat, než ukojím svou fotografickou vášeň.

V záběru je světlo z lampy a automobily. Druhá fotografie je pořízena ze stejného místa, ale počkal jsem si, až auta přejedou a nebudou rušit. Třetí fotografie je z trochu jiného úhlu a je asi nejlepší. Poučení: pokud vám na fotografii záleží, neuspěchejte ji.

Máte rádi noční foto?

Zdroj: vlastní