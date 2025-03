Niantic se zbavil hry Pokémon GO. Neuvěříte, za kolik ji prodal

Nejspíš ani vás neminula éra Pokémon GO, kdy se lidé vydávali do ulic a s očima upřenýma na displej mobilu se urputně snažili vypátrat a chytit pokémony a dobývat gymy. Ten největší zájem již opadl a nadšenci v zápalu hry už tolik neskáčou po auta a nepadají do řek. Ale přesto jde pořád o velmi úspěšnou hru, kterou spouští okolo 20 milionů uživatelů týdně. A stále vydělává.

Přesto se společnost Niantic Labs rozhodla tuto mobilní hru prodat. A už pro ni našla i nového majitele. Spolu se svými dalšími tituly v čele s Pikmin Bloom a Monster Hunter Now je předala studiu Scopely. To patří saúdskoarabské firmě Savvy Games Group a proslavilo se zejména hrou Monopoly GO. Nyní do něj přecházejí i někteří vývojáři z Nianticu a pod Scopely budou patřit také aplikace Campfire a Wayfarer.

Pro hráče se tím nic nemění. Hry by měly fungovat dál a Scopely tvrdí, že zejména na vývoji Pokémon GO hodlá i nadále pracovat. Není se přitom čemu divit. Zmíněné tituly podle posledních dat jen za loňský rok svému majiteli vydělaly asi 1 miliardu dolarů.

Prodejní cena byla sice vysoká, ale s ohledem na tento výdělek nijak závratná. Niantic Labs se prý rozhodla zbavit se jich za 3,5 miliardy dolarů (asi 80 miliard korun). Pro prodejce jde o vítanou finanční injekci, protože v poslední době se dostal do určitých problémů s penězi. Pro Scopely je to zase výzva, jak si udržet miliony nových hráčů.

Zdroje: Scopely, Google Play, Pocket Gamer