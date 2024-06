Elon Musk je mimořádně kontroverzní osobnost. Někdo ho obdivuje, někdo nesnáší, ale úspěchy mu upřít nemůže nikdo. Po razantním vstupu na trh elektromobility a kosmických letů se vydal do oblasti medicíny. A jak je jeho zvykem, začal pěkně zostra. Jeho společnost Neuralink vyvinula čip, který je možné voperovat přímo do mozku a napojit na nervové dráhy.

Společnost Neuralink byla založena v roce 2016. Společnost se zaměřuje na vývoj implantovatelných mozkových rozhraní (BMI – Brain-Machine Interfaces). Hlavním cílem Neuralinku je propojit lidský mozek s počítači, což by mohlo vést k pokrokům v léčbě neurologických poruch a k rozšíření lidských kognitivních schopností.

Společnost poprvé implantovala svůj čip do lidské mozkové kůry v lednu 2024 . Implantát byl u pacienta s kvadruplegií, který mu pomohl znovu získat kontrolu nad pohybem ruky. Třicetiletý Noland Arbaugh si čip přes počáteční komplikace pochvaluje. Kromě toho, že mu čip umožnil hledat zaměstnání, mohl si díky němu zahrát oblíbenou Civilization VI.

