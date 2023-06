Na Netflixu dnes vyšla třetí série Zaklínače

K dispozici je prvních 5 epizod

Další 3 epizody dorazí na platformu 27. července

Pokud jste netrpělivě vyhlíželi třetí sérii Netflix seriálu Zaklínač, můžete se do ní konečně pustit. Ode dneška, tedy 29. června je na platformě dostupných prvních pět z celkem osmi dílů. Finální trojice se dočkáme až téměř za měsíc, konkrétně 27. července. Seriál si můžete pustit jak s titulky, tak i s povedeným českým dabingem.

Třetí série nás vrací do osudů Geralta s Yennefer, kteří dělají, co mohou, aby uchránili Ciri v bezpečí. Ačkoliv je vám asi jasné, že si tvůrci upravili děj k obrazu svému, má částečně vycházet z knihy Zaklínač IV. – Čas opovržení, určité pasáže budou vycházet ale také z Krve elfů. Pokud jste ani jednu z knih nečetli, za to jste strávili desítky hodin s herní sérií Zaklínač, můžete se těšit na řadu nových a známých postav. Mezi ně patří kupříkladu Sigismund Dijkstra, hlava Redanské rozvědky, ale také Keira Metz, Radovid, Crach an Craite nebo Philippa Eilhart.

Zaklínač: 3. řada | 1. část | Netflix

Seriál Zaklínač je exkluzivní právě pro Netflix. Za Basic plán se 720p kvalitou zaplatíte měsíčně 199 korun, za Standard s 1080p rozlišením 259 korun, pokud byste si chtěli zaklínačský svět vychutnat v té nejvyšší možné, budete muset sáhnout po tarifu Premium (4K + HDR) za 319 korun.

Jak se vám líbí nový Zaklínač?

Zdroj: Netflix, ČSFD