Netflix se prý chystá vstoupit do sféry videoher. Co od toho očekávat?

Pravděpodobně nejpopulárnější současná videostreamingová služba Netflix by podle několika interních zdrojů mohla pomýšlet na vlastní vývoj nebo jiné aktivity v oblasti zastřešující videohry. Objevila se informace, že americký gigant začal shánět a najímat manažery a experty právě z gamingové oblasti, což je celkem jasný signál. Společnost zatím toto štěbetání přímo nepotvrdila, nicméně přidala i další náznak. Po několika zajímavých funkčních novinkách z posledních týdnů chce dál přinášet “více interaktivního obsahu”. A to rozhodně pro segment videoher platí.

V rámci spekulací není jasné, zda by Netflix videohry sám vyvíjel, nebo pouze licencoval. Zdroje by asi klidně mohl mít na oboje. Je ale velmi pravděpodobné, že jestli do tohoto segmentu vstoupí, půjde s ohledem na jeho dosavadní působení o streamované hraní. Tedy o konkurenci pro Google Stadia, nVidia GeForce Now, Amazon Luna nebo Sony PlayStation Now s Xbox Game Pass. Jestli se tyto informace potvrdí, asi se můžeme těšit na něco hodně velkého.

Zdroj: acentral