Které filmy na Netflixu sledují Češi v březnu? Tady je TOP 5

Tlapková Patrola Ve Filmu

Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí záchranáře, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí, milují děti po celém světě. Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček a nyní na Netflix zamířila i filmová adaptace.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (2021) oficiální trailer

ČSFD hodnocení: 63 %

BANGER.

Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Navíc se s ním rozchází jeho holka a chce jí dokázat, že na to má. Tahle noc je pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rappera Barracudu a to znamená vstupenku mezi top hráče. Jenže tahle vstupenka nebude levná a Alex s Láďou musí během pár hodin sehnat hromadu peněz. Vyrážejí proto na šílenou a adrenalinovou jízdu nočním městem, aby prodali všechny drogy, co doma ještě našli. Ve skutečnosti jde o nad očekávání dobrý snímek, který sice hromada lidí odsuzuje, ale i třeba hodnocení na ČSFD dokazuje, že se režisérovi Sedlákovi povedlo natočit nevšední a zajímavý film.

Banger. (2022) oficiální HD trailer

ČSFD hodnocení: 70 %

Croodsovi: Nový věk

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla “Všude dobře, v jeskyni nejlíp” a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich příjmení napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni než viditelně zaostalí Croodsovi.

Croodsovi: Nový věk (2021) CZ dabing HD trailer

ČSFD hodnocení: 72 %

Máme tu ducha

Máme tu ducha je další snímek přímo od Netflixu. Rodina se přestěhuje do nového domu, kde objeví ducha s temnou minulostí, a stanou se miláčky internetu. Ruku v ruce se slávou ale přichází nevítaná pozornost ze strany státu.

We Have a Ghost | Official Trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 55 %

V létě ti řeknu, jak se mám

Těsně před Vánoci oznámí Ivaně, která žije jen pro rodinu, její manžel Martin věc, která jí zničí svátky, a o které ví jen jejich společná kamarádka Adriana, rozvodová právnička. Ta se jako jediná z party nevdala a nemá děti. Žije sama, ale udržuje poměr se svým šéfem Filipem. Další z party Ela je známá televizní moderátorka, která vede harmonický život s překladatelem knih Andrejem a jejich desetiletými dvojčaty, no jej do doby než se nečekaně objeví její bývalá láska David.

V létě ti řeknu, jak se mám (2022) CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 32 %

