Dlouhou dobu si na Netflixu držel první pozici seriál, který ukazoval zvěrstva vraha Jeffreyho Dahmera, avšak před pár dny jej přeskočila očekávaná novinka The Watcher. Jedná se o sedmidílnou sérii, která vypráví příběh rodiny z New Jersey. Je navíc psán podle skutečné události z roku 2014.

Za seriálem The Watcher stojí režisér Ryan Murphy, který má na svědomí také některé díly ze seriálů American Crime Story či Hollywood. Na Netflixu se objevil teprve minulý čtvrtek, přesto si zajistil první místo v kategorii nejsledovanějších seriálů a to i v České republice. V příběhu hrají hlavní roli manželé Dean a Nora Brannockovi, kteří se nastěhují do nového domu v New Jersey. Idylku a splněný sen však brzy vystřídá strach, a to nejen z divných sousedů, ale také dopisů, které rodině pravidelně chodí. Pod nimi se podpisuje právě The Watcher (v češtině pozorovatel).

The Watcher | Official Trailer | Netflix

První dopis byl celkem nevinný a dal by se považovat za zastrašení od sousedů. V průběhu vše začalo gradovat a dopisy byly čím dál tím výhrůžnější, což se rodině přestalo líbit a případem se začala zabývat policie. Více vám neprozradíme, abyste nepřišli o zážitek, který je na poměry hororových seriálů velmi dobrý. Na ČSFD si seriál aktuálně drží 71 %.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

