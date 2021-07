Dle webu Bloomberg pracuje Netflix na vlastní platformě, která umožní streamování her. Bude tak konkurovat službám jako Google Stadia, Xbox Cloud Gaming nebo Nvidia GeForce Now a měla by se objevit příští rok.

Netflix a streamování her? Prý realita

Stejně jako ostatní streamovací služby vám i tato nabídne hraní v cloudu, takže nepotřebujete žádný výkonný počítač k tomu, abyste byli schopni aplikaci spustit. Stačí vám obyčejný počítač, telefon, tablet nebo (možná) televize. Ve hře je také možnost, že bude Netflix vyvíjet vlastní tituly, jelikož nedávno podepsalo Mikea Verdu z EA.

Ten pracoval na hrách jako The Sims, Farmville, Star Wars nebo Plants. vs. Zombies. Služba bude dle posledních informací dostupná všem uživatelům, kteří si Netflix již předplácí. Můžeme se však dočkat menšího zdražení této komplexní služby, která by měla být od aplikace Netflix oddělená.

Zdroj: Bloomberg