Nová funkce Netflixu „Shuffle Play“ vám namíchá zábavu na míru

Stává se vám někdy, že na Netflixu tak dlouho vybíráte film, že už jej pak ani nestihnete dokoukat? Nerozhodnost dokáže být unavující a co teprve, když se má domluvit na jednom pořadu více členů rodiny. Netflix možná na tento problém brzy přinese geniálně jednoduché řešení. Někteří uživatelé hlásí, že se jim v aplikaci objevilo tlačítko „Shuffle Play“. Tuto volbu jistě všichni dobře známe z aplikací jako je Spotify nebo YouTube Music. Česky by se dala přeložit jako „náhodné přehrávání“ a je to přesně to co udělá.

Žijeme ale ve světě chytrých algoritmů, takže nás Netflix dobře zná a ví co máme rádi. Proto po stisknutí tlačítka „Shuffle Play“ vybere aplikace takový obsah u kterého je největší šance, že nás bude bavit. Netflix zatím testuje různé verze této funkce u náhodně vybraných uživatelů. Jedna z variant se zobrazuje dokonce hned na úvodní obrazovce s výběrem profilu. Opravdu tedy nehrozí, že se ztratíte v nepřeberném počtu možností po otevření aplikace. Podle prvních reakcí od uživatelů funguje tlačítko „Shuffle Play“ skutečně dobře a servíruje tu správnou zábavu.

Zdroj: Verge