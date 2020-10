Netflix chystá seriál Resident Evil dle stejnojmenné herní série

Netflix před nedávnem ohlásil, že pracuje na novém seriálu Resident Evil. Ten je založený na stejnojmenné populární herní sérii Resident Evil, kterou má na svědomí studio Capcom. Produkci dostalo na starost studio Constantin Film, které natočilo také předchozí filmy Resident Evil a v hlavní roli se opět můžeme těšit na Millu Jovovich.

Netflix chystá seriál Resident Evil

Dle dostupných informací bude mít tento seriál originální příběh odehrávající se ve světě Resident Evil, který bude rozprostřen do dvou časových linií. V té první se můžeme těšit na sestry Jade a Billie Weskerovy, kteří žijí ve městě New Raccoon City. Tedy alespoň do doby, kdy zjistí, co jejich otec skrývá. Nebudeme vám spoilerovat více, protože je mezi námi jistě hodně jedinců, kteří filmy či hry neviděli/nehráli.

Druhá časová linie se má odehrávat 16 let v budoucnosti, kdy je na Zemi apokalypsa způsobena T-virem a bude zaměřená především na Jade. Na Zemi přežívá asi 15 milionů lidí. Ti bojují proti více než 6 miliardám mutantů. Zajímalo nás, zda i přesto, že na seriálu pracuje stejná produkce jako na filmech se příběh spojí s původními filmy, ovšem to zatím není jasné. Jako první spatří světlo světa animovaný seriál, následovat pak bude ten hraný. Animovaný seriál Resident Evil: Infinite Darkness má přijít začátkem roku 2021, přičemž už vyšel i teaser trailer. Jelikož na hraný seriál zatím nevyšel ani trailer a ani žádný screenshot soudíme, že přijde o něco později.

Přesto, že vyjdou oba seriály příští rok, nemají mít společný příběh ani postavy. První řada má mít 8 epizod, které budou dlouhé 1 hodinu. Předchozí filmy jsou spíše průměrem, čemuž odpovídá i hodnocení na ČSFD. Zvrátit ne příliš dobrou pověst se pokusí Andrew Dabb a Browen Hughes, kteří stojí třeba za seriálem Breaking Bad.

