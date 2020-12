Netflix pro Android má novou funkci, kterou byste zřejmě nečekali

Netflix právě zpřístupnil pro své Android a iOS aplikace novou funkci, která umožňuje kompletně vypnout obraz a nechat hrát pouze zvukovou stopu, kterou si samozřejmě můžete stále vybrat, respektive její lokalizaci.

Netflix pro Android umožní kompletně vypnout obraz

Tuto funkci už objevili vývojáři z XDA Developers v říjnu, ovšem tehdy nebyla dostupná. Nyní se Netflix rozhodl jí zpřístupnit na straně serveru ve verzi 7.84.1 build 28 35243. Pravděpodobně bude nějaký čas trvat, než se dostane ke všem uživatelům. Až jí budete mít dostupnou, poznáte to velice snadno. Při spuštění videa totiž budete mít novou možnost vypnout video v levé horní části přehrávače. Jestliže na ní klepnete, vypne se obraz a budete mít k dispozici pouze zvuk.

Sice se sami sebe ptáme, k čemu by mohla být taková možnost dobrá, ovšem některé scénáře v hlavě máme. Ano, k seriálům jako je Money Heist, Breaking Bad nebo Altered Carbon to vhodné příliš nebude, jelikož je zde video velice důležité. Naopak u nějakých stand-up komedií či dokumentů by se mohla funkce hodit, ať už jedete metrem nebo delší cestu autem, mohlo by se jednat o vcelku zajímavou alternativu ke klasickým podcastům.

Co říkáte na tuto funkci?