Bledé modré oko byl jedním z nejočekávanějších snímků, bavíme-li se o produkci Netflixu. Hlavní roli detektiva zde ztvárňuje Christian Bale, kterého můžete znát z Batmanů od Nolana, skvělého Le Mans ’66 či dnes kultovního filmu Americké psycho. Film jsme viděli a ačkoliv to není vyložený propadák, bylo zde hodně scén, u kterých jsme zvedali obočí. Filmu navíc nepomáhá ani jeho délka. Kdyby byl osekán o zcela zbytečné momenty a trval by o půl hodiny méně, troufáme si říct, že by v recenzích dopadl mnohem lépe. Škoda.

ČSFD hodnocení: 62 %

Jan Žižka

Jan Žižka od Petra Jákla se nově objevil na Netflixu. Film, který zejména u nás schytal hromadu kritiky vypráví o tom, jak to u nás chodilo na konci 14. století a kdo to vlastně byl Jan Žižka. Důležitou roli zde ztvárnil například Michael Caine což jen dokazuje, že se Jáklovi podařilo oslovit velmi zajímavá jména. Nám se snímek docela líbil, ale má své mouchy. Každopádně když je nyní možnost jej zhlédnout na Netflixu, určitě jej doporučujeme.

ČSFD hodnocení: 62 %

Láska na špičkách

Láska na špičkách je podprůměrná romantická komedie, ve které už tradičně nesmí chybět herci jako Vica Kerekes. Vypráví příběh lidí, kteří žijí v menším městě na Broumovsku. Tereza je bývalá primabalerína Národního divadla, která sdělila mlýn po babičce. I přes omezené finanční prostředky se rozhodne nastěhovat s manželem Petrem a dcerou. Tomu se však na vesnici nelíbí a chtěl by pokračovat v kariéře v Praze.

ČSFD hodnocení: 41 %

Na nože: Glass Onion

Na nože: Glass Onion je pokračování původního a poměrně dobrého filmu Na nože (ČSFD 83 %). Hlavní role patří Jamesi Bondo..ehm, Danielu Craigovi, který vyráží nyní jakožto detektiv do Řecka, aby zde rozmotal spletitou záhadu, ve které je namočen miliardář a jeho přátelé.

ČSFD hodnocení: 70 %

Známí neznámí

Známí neznámí je česká adaptace původního italského snímku Naprostí cizinci, který je mimochodem neporovnatelně kvalitnější. Každopádně Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír a Petra Polnišová nehrají vyloženě špatně. Spíš je to o tom, že jsme to celé už jednou viděli a víme, co všechno můžeme čekat. Jen v jiné verzi. Škoda, že se režisér neodhodlal k originálnějším prvkům.

ČSFD hodnocení: 65 %