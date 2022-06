Potvrzeno: Netflix opravdu plánuje jedno levnější předplatné

Streamovací platforma Netflix stojí v současné době na celkem nepříjemném rozcestí. Poprvé za deset let se jí propadl počet platících uživatelů a éterem létají zprávy o rušení celých produkcí seriálů či filmů. Řeší se tedy, co dál. Již před několika týdny se objevily zprávy, že by mohla služba zavést jedno levnější předplatné, ve kterém by se zobrazovaly reklamy. Ačkoli se původně vedení firmy vykrucovalo, nyní byl tento záměr potvrzen.

Zvěsti o těchto plánech potvrdil výkonný ředitel firmy Ted Sarandos na festivalu reklamy a propagace Cannes Lions. “Vynechali jsme velký segment zákazníků, kteří říkají: ‘Hej, Netflix je pro mě příliš drahý a nevadí mi reklama’,” prohlásil Sarandos s tím, že Netflix skutečně pro tyto uživatele chystá vlastní předplatné. To by mohlo přijít ještě v letošním roce, nicméně jeho cena a objem reklam v něm zatím známé nejsou.

Ostatní předplatitelé se údajně nemusí bát, že by se zmíněné reklamy nějak týkaly dalších placených verzí Netflixu. Reklamní prostor, který už prý firma začíná nabízet inzerentům, bude speciálně vytvořen pro toto zvýhodněné předplatné.

Zdroj: XDA