Není žádný pochyb o tom, že je Netflix tou největší streamovací platformou na světě. Přestože ale čekala, že ji za první tři měsíce roku 2022 přibude více než 2 500 000 předplatitelů se situace vyvinula poněkud překvapivě. Na místo toho jich totiž více než 200 000 ztratila.

Netflixu uškodila válka na Ukrajině

Tato čísla také o něco srazila akcie společnosti, přičemž největší vliv má na to samozřejmě válka na Ukrajině. Jen v Rusku totiž firma měla ztratit asi 700 000 předplatitelů. Generální ředitel Netflixu, Reed Hastings se už dříve vyjádřil, že je proti reklamám a dává přednost klasickému předplatnému. Na druhou stranu ale zmínil, že pokud by byl o něco podobného zájem, firma by o takovém kroku zauvažovala. Je tedy dost možné, že se v budoucnu dočkáme ještě levnějšího předplatného, ve kterém ale budou reklamy.

Firma navzdory zhoršeným číslům zůstává pozitivní. V následujících třech měsících očekává další 2 000 000 předplatitelů a to i díky trhákům jako Stranger Things či Ozark, které se dočkají dalších dílů.

