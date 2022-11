Snivokraj

Snivokraj vypráví příběh o mladé dívce jménem Nemo, která žila spokojený, ale netradiční život se svým otcem. Pak se ale přihodila nečekaná událost a Nemo svého otce už nikdy neviděla. Nyní má ale zase šanci. Ve svých snech totiž cestuje do mýtické země, kde není nic zakázané.

Snivokraj | Oficiální trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 66 %

Promlčeno

Českému snímku Promlčeno jsme se věnovali v samostatném článku. Hlavní roli Radka zde ztvárnil Karel Roden, který se po téměř dvaceti letech vrací ze USA do Česka, aby zde jednou provždy uzavřel jednu ze svých zásadních kapitol svého života. Pokud máte rádi české kriminálky, nemělo by vám Promlčeno uniknout.

ČSFD hodnocení: 73 %

Vánoce s tebou

Vánoce s tebou je nová romantická komedie z dílen Netflixu, která se točí okolo popové hvězdy, která touží nazpívat ten nejlepší vánoční hit. Pomoci ji má mladá fanynka, se kterou se později setká a splní ji velké přání. Díky tomu mimochodem najde také konečně lásku.

Christmas With You | Official Trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 44 %

Vánoce na spadnutí

Vánoce na spadnutí je další romantická vánoční komedie, která pochází přímo od Netflixu. Vypráví příběh o rozmazlené ženě, která pochází z bohaté rodiny. Po pádu na lyžích však ztratí paměť a Vánoce nečekaně prožije s vdovcem a jeho malou dcerkou.

ČSFD hodnocení: 43 %

Irský zázrak

I pátý nejsledovanější film na českém Netflixu je z vlastní produkce. Irský zázrak pojednává o zdravotní sestře, kterou trápí bolestné vzpomínky a tak odjede v roce 1862 z Anglie do Irska, do malé odlehlé vesnice, kde se pustí do vyšetřování zázračného půstu jedné dívky.

ČSFD hodnocení: 64 %

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

