Na Netflix dorazilo po delší době hned několik zajímavých filmů

V tomto článku se mrkneme na ty, které Češi sledují nejvíce v říjnu

Nechybí kvalitní mysteriózní krimi ani polské historické drama

Před pár dny jsme vám přinesli seznam TOP 5 nejsledovanějších Netflix seriálů a nyní se mrkneme také na filmy. Po delší době na tuto platformu zamířilo hned několik zajímavých počinů, které rozhodně stojí za pozornost.

Ještěr

Ještěr je překvapivě dobré mysteriózní krimi, v němž si zahrál mimochodem také Justin Timberlake. Tempo není nikterak zdrcující a nedočkáte se zde velkolepých přestřelek v každé minutě, za to vás ale pohltí vynikající atmosféra v kombinaci s velmi dobrým soundtrackem a skvěle napsaným scénářem.

Ještěr | Benicio Del Toro a Justin Timberlake | Oficiální trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 76 %

Uprostřed ničeho

Španělské drama Uprostřed ničeho sleduje příběh těhotné ženy, která na útěku ze zničené totalitní země uvízne v přepravním kontejneru na rozbouřeném moři a bojuje o život. Milovníky survival titulů novinka na Netflixu určitě potěší a neurazí ani ostatní diváky. Nutno podotknout, že se na tom ve velké míře podílí právě hlavní hrdinka, kterou ztvárnila Anna Castillo.

NOWHERE | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 59 %

Mastičkář

Polské drama Mastičkář (Znachor) nás vezme do života bývalého skvělého chirurga, který přišel nejen o svou rodinu, ale také paměť. Film začíná v roce 1920 a končí o 15 let později a z mého pohledu je naprosto fenomenální, od hereckých výkonů, přes vynikající hudbu a kostýmy až po originální a dobře zpracovaný nápad. Ten má na svědomí spisovatel Tadeusz Dołęga-Mostowicz a první verze filmu byla puštěna v kinech již v roce 1937. O 44 let později se dočkal nové verze a nyní jej zpracoval také Netflix. Původní díla jsem neviděl, ale to nejnovější rozhodně stojí za váš čas.

TOP 5 seriálů, které sledují Češi na Netflixu v říjnu: Beckham, Sexuální výchova a mysteriózní thriller čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Forgotten Love – Trailer (Official) | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 83 %

Bratrstvo nesmrtelných

Bratrstvo nesmrtelných je akční sci-fi thriller s Markem Wahlbergem v roli Evana McCauleyho. Ten se potýká s podivným problémem, kdy mu a tam vyskočí vzpomínka na místa, kde nikdy nebyl a má také znalosti, které si nikdy neosvojil. Po čase ho zkontaktuje skupina, která si říká Infinite a prozradí mu, že tyto vzpomínky jsou pravděpodobně skutečné, ale pocházejí z jeho minulých životů. Námět mě vyloženě lákal, ale výsledné zpracování není nikterak obohacující. Až na Walhberga jsem za celý film nenarazil na žádnou zajímavou postavu a samotné provedení jede podle zavedené šablony béčkových filmů.

INFINITE Official Trailer (2021)

Hodnocení na ČSFD: 52 %

Mimi šéf: Rodinný podnik

Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád. V pokračování s podtitulem Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny.

Mimi šéf 2: Rodinný podnik (2021) CZ dabing HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 57 %

Zdroj: Flixpatrol, ČSFD