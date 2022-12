TOP 5 českých pohádek na Netflixu, které stojí za zhlédnutí

Vánoce jsou doslova za dveřmi, což pro většinu národa znamená hromadu jídla, vánoční pohodu a samozřejmě také sledování tradičních pohádek. V tomto článku se mrkneme na 5 českých pohádek, které jsou k dispozici na Netflixu. Pokud byste chtěl nějaké další, určitě mrkněte na platformu České kino, o které jsme vás před několika dny rovněž informovali.

Čertí brko

Pohádka Čertí brko nás zavede do vesničky Pytlov. Lidé, kteří zde žijí však netuší, že všechny jejich hříchy pravidelně zapisuje kouzelný brk, díky kterému má peklo pod kontrolou, co se děje. To však jednoho dne přestane fungovat a tak Lucifer pověří Bonifáce, aby do města dopravil nový kus.

Čertí brko (2018) oficiální hlavní trailer HD

ČSFD hodnocení: 60 %

Princezna zakletá v čase

Princezna Ellena se musí od narození vypořádávat z mocné kletby, kterou má na svědomí čarodějnice Murien. Ta se má naplnit v den jejích dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Nakonec se ale stane něco úplně jiného. Ellena totiž zůstane uvězněná v čase a pokaždé a je nucena prožívat den svých kulatých narozenin pokaždé znovu.

Princezna zakletá v čase – HD trailer – V kinech od 17. 9. 2020

ČSFD hodnocení: 71 %

Anděl páně

Anděl páně je klasika, kterou viděl snad každý. Má ji na svědomí režisér Jiří Strach a v hlavní role zde ztvárňují herci jako Ivan Trojan, Klára Issová, Veronika Žilková či David Švehlík. V roce 2016 vyšel druhý díl, který si od kritiků odnesl také poměrně slušné hodnocení.

Anděl páně 1 To nej!

ČSFD hodnocení: 76 %

Peklo s princeznou

Film Peklo s princeznou vypráví pohádku o Anetě, která si odmítne vzít prince Jeronýma, kterého hraje Jiří Mádl. Jeho otec však na sňatku trvá a sní o velké říši. Porušení slibu by znamenalo vyhlášení války a tak se Anetin otec Leopold pokusí o lest. Sdělí Bedřichovi (otci Jeronýma), že se o jeho dceru uchází samotný Lucifer. Nastraží falešné čerty a zahraje velké divadlo, což se ale pravým čertům v čele s Luciferem nelíbí.

Peklo s princeznou (2009) – ukázka

ČSFD hodnocení: 61 %

Sedmero krkavců

Sedmero krkavců vychází ze stejnojmenné pohádky Boženy Němcové. Mladá dívka Bohdanka se pokusí zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Tento fakt před ní rodiče tají, avšak jednoho dne se to v dospělosti dozví. Vyrazí tedy za čarodějkou, od které dostane rady a projde dlouhou cestou, aby své bratry zachránila.

Sedmero krkavců (2015) CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 75 %

Zdroj: Netflix