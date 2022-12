Na českém internetu začíná fungovat nová streamovací služba s tuzemskými filmy a seriály, která má být nejen částečnou konkurencí pro platformy jako Netfix, Disney+ či HBO Max, ale také pro servery s nelegálními kopiemi. Novinka jménem České kino má pojmout kompletní zdejší kinematografii. Nebudou chybět například ani pohádky, dokumenty či vlastní tvorba. Od počátku je přítomno asi 650 titulů.

Tuzemskou tvorbu bude možné přes novou platformu sledovat na několika druzích zařízení, mezi kterými díky aplikaci nechybí ani mobilní telefony či tablety. “Připravujeme pro vás také aplikaci pro smartTV, kterou spustíme co nejdříve. Do té doby můžete na smartTV spustit České kino skrze vestavěný prohlížeč,” stojí v nápovědě. Podobně jako u jiných streamovacích služeb je možné přidávat do jednoho účtu více profilu včetně dětských s omezeným obsahem.

České kino má na prvních několik týdnů připravené levnější předplatné. “Při registraci do 30. ledna 2023 činí cena měsíčního předplatného 99 Kč, od 1. února pak 129 Kč, přičemž prvních 14 dní po potvrzení platby je zdarma,” stojí v oficiálních podmínkách.

Na které české filmy a seriály se rádi znovu díváte?