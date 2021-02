Netflix představil novou funkci automatické stahování, která umožní stahování filmů a seriálů do telefonu zcela automaticky. Firma už natolik věří svým algoritmům, že prý přesně ví, na co se budete chtít příště podívat. Jak to bude fungovat a nezahltí to místo v naších telefonech?

Netflix podporuje automatické stahování už několik let. Do teď ale funkce pracovala tak, že aplikace smazala shlédnuté díly stažených seriálů a stáhla díly následující. Vše se děje, pokud jste připojeni na Wi-Fi, takže se vyhnete problémům s nestabilním připojením nebo přečerpáním datového limitu. Tato funkce se jmenovala „Smart Downloads“ (chytré stahování).

Nyní Netflix přichází s novinkou pro funkci automatické stahování. Nová funkce „Downloads For You“ (Staženo pro vás) už funguje plně na principu předpovídáních algoritmů Netflixu, které vám už dnes doporučují obsah, na co se dále podívat. Netflix teď už natolik věří svému algoritmu, že jej nechá přímo vám do zařízení předem stáhnout to na co si myslí, že se budete chtít podívat. V nastavení této funkce si budete moct naštěstí zvolit kolik místa ve vašem zařízení chcete obětovat. Samotné stahování pak bude probíhat v době kdy máte Wi-Fi připojení. Netflix také ujišťuje, že tato novinka nebude zapnutá automaticky, ale bude ji potřeba povolit v nastavení.

Smart Downloads | Netflix

Jak často stahujete obsah přímo do telefonu?

Zdroj: androidpolice