Česká aplikace Nesnězeno už zachránila 2 tuny jídla a míří do zahraničí

Co se děje s jídlem, které se v restauracích nesní a neprodá? Ve většině případů bohužel končí v popelnici, což je nepříjemný odraz dnešní rychlé a konzumní doby. Existují iniciativy, které se snaží s tímto negativním trendem něco dělat a zbytek jídel dostávat k těm, kteří ho potřebují. Pochvalu si zaslouží všichni, ať už se jim to daří po troškách nebo po tunách. Mezi ty úspěšné rozhodně patří čeští autoři mobilní aplikace Nesnězeno. Statistiky mluví za vše: 62 000 uživatelů, 310 spolupracujících podniků a 2 tuny zachráněného jídla. To je zhruba 25 000 porcí.

Aplikace funguje tak, že si uživatel může z databáze vybrat libovolnou restauraci ve svém okolí a zbytkovou porci si v ní zarezervovat. Nesnědené obědové menu nebo jídlo ke konci otevírací doby tak může nakoupit minimálně se slevou 30 %. Šetří tím suroviny i svou peněženku. Za nižší cenu samozřejmě dostane plnohodnotné a kvalitní jídlo. Aplikace Nesnězeno tímto procesem zachraňuje jídlo, které by jinak podle českých zákonů muselo být zlikvidováno. V zahraničí je v některých státech praxe jiná, ale u nás jsou aktuální hygienická pravidla natolik přísná, že není možné jídlo z restaurací uchovávat například pro chudé či bezdomovce.

Záslužný projekt Michaely Gregorové a Jakuba Henniho nedávno uspěl v ekologické soutěži E.ON Energy Globe a díky zvýšené popularitě bude dále expandovat. Cílem jsou nyní nejen další města a restaurace v ČR, ale také zahraničí. „Na celosvětovém finále Energy Globe World Award ve Finsku jsme dostali moc pěknou zpětnou vazbu, která nám potvrdila smysluplnost projektu. Oslovilo nás několik zahraničních účastníků, kteří se s námi bavili o možnosti rozšířit Nesnězeno.cz za hranice Česka. Tahle fáze projektu je pro nás ale zatím poměrně dalekou budoucností. V současnosti se soustředíme na růst v tuzemsku, expanzi na Slovensko a budování značky,“ vysvětluje Jakub Henni. V plánu je údajně záchrana milionu porcí do konce roku 2021. Jedním z poslání projektu Nesnězeno je, aby podniky viděly smysl v tom, že je výhodnější jídlo zlevnit a prodat než vyhodit. Vývojáři české aplikace také hodlají spolupracovat s kamennými potravinovými obchody a hotely.

Budete také šetřit přírodu a peníze s aplikací Nesnězeno?