Mezi TOP 5 nejsledovanějších filmů v Česku na Netflixu patří nově i Bod obnovy

Dostalo se i na béčkovou komedii, animovaný muzikál nebo historické drama

Před pár dny se na Netflix dostal český film „Bod obnovy“, který aktuálně vládne tuzemskému žebříčku. Na druhém místě se nachází akční komedie „V letu“, třetí příčku obsadilo polské drama odehrávající se v Německu. Nechybí ani animovaný muzikál nebo historické drama s Emmou Stone.

Bod obnovy

Bod obnovy byl alespoň pro mě jedním z nejočekávanějších filmů loňského roku. Byl jsem zvědavý, jak se Robert Hloz a spol. ujmou konceptu futuristického kyberpunkového sci-fi odehrávajícího se v Praze. S napětím jsem také očekával, jak dílo přijme klasický český divák zvyklý na romantické komedie, kterých se u nás natočí několik za rok. Jedno je jisté – Bod obnovy je unikátní film, který nemá v Česku obdoby a do určité míry ho považuji za zázrak. Přestože neměl rozpočet, který by konkurovat Hollywoodu, se pyšní skvělým audiovizuálním zpracováním a za jediné slabší místo považuji prostřední část, kde scénáři z mého pohledu trochu dochází dech. Jinak jde ale o velmi povedený snímek, na který můžeme být patřičně hrdí.

Bod obnovy (2023) HD trailer české #scifi

Hodnocení na ČSFD: 74 %

V letu

V letu je klasická béčková komedie, na kterou pravděpodobně brzy po jejím shlédnutí zapomenete. Profesionální zloděj a jeho tým expertů chystají obří akci – loupež půl miliardy dolarů ve zlatě z trezoru na palubě letadla 12 kilometrů nad zemí. Podobných komediálních kriminálek jste za svůj život pravděpodobně viděli několik, jako odpočinková záležitost asi fajn, ale nic hlubšího od ní nečekejte.

V letu | Oficiální trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 50 %

60 minut

Polské drama 60 minut je příběh vyprávějící o zápasníkovi MMA, který se kvůli boji o vlastní dceru vydá na závod Berlínem a odřekne důležitý zápas, aby stihl oslavu jejích narozenin. Stejně jako u předchozího filmu platí, že jde spíše o béčkovou záležitost, není to vyloženě špatné, ale žádný extra dojem na mě snímek neudělal.

Sixty Minutes | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 59 %

Zpívej 2

Příběh se točí kolem koaly Buster Moon a jeho talentovaných přátel, kteří sní o velkém pěveckém představení v prestižním městě Redshore. Aby se jim podařilo získat pozornost slavného rockového umělce Claye Callowaye, musí překonat mnoho překážek a naučit se důležité lekce o přátelství, odvaze a vytrvalosti. Pokud máte ratolesti nebo si jen ujíždíte na animácích, doručí Zpívej 2 v rámci možností kvalitní zábavu.

Zpívej 2 (2021) CZ Dabing HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 79 %

Favoritka

Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna, poslední z rodu Stuartovců, která se do historie zapsala spíše neslavně. Je plachá a přehlížená, trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou v životě je lady Sarah a jejich vztah postupně přerůstá až do jakési milostné symbiózy. Sarah se díky tomu dostala do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou královnu prakticky vládne. Zpoza královnina trůnu činí všechna důležitá rozhodnutí ohledně chodu státu a probíhající války o španělské dědictví. Zároveň si svou pozici ostře střeží a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcenila jen svou sestřenici Abigail, která na dvůr přijela prosit o práci služebné poté, co její rodina zbankrotovala. Sarah ji z lítosti přijala. Netuší však, že by ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny favoritky.

Favoritka (2018) CZ HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 69 %

Na jaký zajímavý film jste na Netflixu narazili vy?

Zdroj: FlixPatrol