Za týden prý uvidíme historicky nejrychlejší nabíjení mobilu

V období od 28. února do 3. března 2022 se v Barceloně uskuteční tradiční technologická konference Mobile World Congress (MWC 2022) a dá se samozřejmě očekávat představení řady strhujících novinek. O jednu se chce postarat čínské Realme, které začalo skrze své oficiální komunikační kanály vábit na “nejrychlejší nabíjení mobilu” v historii. Na sociálních sítích dokonce nechává značka fanoušky tipovat, o jak výkonný přísun energie se bude jednat.

How fast do you think we can charge?

With #realme UDCA, we aim to reach greater heights!

Comment with your dream score below ___W, and let’s see if you get it right!#GreaterThanYouSee pic.twitter.com/nlk5rSl31R

— realme (@realmeIndia) February 21, 2022