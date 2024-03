Představte si, že můžete získat odpovědi na všechny otázky, jaké vás zajímají, během milisekund. To dokáže nejrychlejší AI čip na světě, který svou rychlostí může konkurovat všem generativním aplikacím na trhu. Tento nový přírůstek do konkurenčních bojů v oblasti umělé inteligence se stal populárním takřka přes noc a mohl by představovat novou éru velkých jazykových modelů. A největším benefitem je jeho demoverze, která je dostupná online a zcela zdarma. Mimo jiné nabízí také sadu nástrojů API, které umožňují vývojářům a různým softwarovým aplikacím komunikovat mezi sebou.

Groq je technologická společnost, založená bývalými vývojáři Google, specializující se na vývoj vysoce výkonných procesorů pro aplikace umělé inteligence. Samotný model byl navržen tak, aby ještě více urychlil pracovní zátěž AI a ML (machine learningu). To zajistí, že výsledný výstup dostanete mnohem rychleji, než například u konkurenčního ChatGPT. Taková rychlost je možná díky použití vlastního hardware, který místo GPU využívá lineární procesorové jednotky (LPU). Jednotky LPU tak nabízejí efektivnější přístup, stabilní odezvu i propustnost požadovaného výstupu. Díky tomu je zhruba 25krát rychlejší a 20krát levnější než GPT-3.5.

